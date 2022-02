[아시아경제 이민지 기자] 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 98,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 95,000 2022.02.15 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안 close 는 지난해 영업이익으로 257억원을 기록해 전년동기대비 28% 증가했다고 15일 공시했다. 매출액은 11% 늘어난 1179억원을 기록했고 순이익은 108억원으로 860% 성장했다.

