케이카, 작년 매출 43% 증가한 1.9조원…영업익 88%↑

[아시아경제 지연진 기자] 케이카 케이카 381970 | 코스피 증권정보 현재가 28,850 전일대비 350 등락률 +1.23% 거래량 149,334 전일가 28,500 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 케이카, 온라인 점유율 바탕으로 성장하는 중고차 업체케이카, 주당 750원 현금배당 실시‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 지난해 매출액이 전년대비 43.8% 증가한 1조9023억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 711억원으로 88.6% 증가했고, 당기순이익은 625억원으로 101.8% 늘었다.

케이카는 또 이날 지난해 말 기준 보통주 1주당 750원을 현금배당한다고 밝혔다. 시가배당율은 2.3%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr