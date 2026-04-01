[특징주]케이카, KG그룹 인수 소식에 9%↓

한앤컴퍼니가 보유한 경영권을 KG그룹 컨소시엄에 매각한다는 소식에 케이카 케이카 close 증권정보 381970 KOSPI 현재가 11,810 전일대비 1,930 등락률 -14.05% 거래량 1,174,825 전일가 13,740 2026.04.01 10:38 기준 관련기사 한앤코, 케이카·케이카캐피탈 KG그룹 컨소시엄에 매각 [클릭 e종목]“케이카, 배당수익률 8% 이상 기대…시장 지배력 강화” 케이카 '2025 임직원 시상식'…"성과·협업 가치 조명" 전 종목 시세 보기 주가가 하락세다.

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1일 오전 9시30분 기준 케이카는 전 거래일 대비 1180원(8.59%) 내린 1만2560원에 거래됐다.

한앤컴퍼니는 이날 케이카 경영권 지분 72.19%와 케이카캐피탈 지분 100%를 KG그룹 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 매각 대금은 총 7500억원이다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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