코로나 고위험군 180만명 4차 접종 시작…"일반인은 검토안해"

면역저하자, 요양병원·시설 입소자 중심으로 4차 접종

일반국민 4차 접종, 방역패스 연동은 검토 안해

[아시아경제 기하영 기자]코로나19 고위험군에 해당하는 면역저하자와 요양병원·시설 입소자를 대상으로 4차 접종이 시작된다.

코로나19 예방접종 대응추진단은 이 같은 추가접종 계획을 14일 밝혔다. 3차접종을 완료한 사람 중 약 130만명의 면역저하자와 약 50만명의 요양병원·시설 입원·입소자 및 종사자가 그 대상이다.

면역저하자는 기저질환이나 면역억제제 복용 등으로 면역형성이 충분하지 않고, 요양병원·시설 대상자는 감염위험(집단생활)과 중증위험(고령층, 기저질환)이 모두 높은 고위험군으로 보호가 필요하다는게 추진단 설명이다.

18세 이상 연령의 면역저하자 중 3차 접종을 완료한 이들은 3차 접종 완료 4개월(120일) 이후부터 접종이 가능하다. 예외적으로 국외출국, 입원·치료 등 개인 사유가 발생할 경우 3차접종 완료 3개월(90일) 이후부터 접종할 수 있다. 4차접종 대상 여부 등 의사 소견을 확인한 후 mRNA 백신으로 접종받게 된다.

이들은 카카오톡·네이버에서 잔여백신을 예약하거나, 전화로 백신 접종이 가능한 의료기관 예비명단에 이름을 올리는 방식으로 당일 접종이 가능하다. 이날부터 백신 접종 사전예약 누리집을 통한 예약도 가능한데, 이 경우에는 오는 28일부터 접종일을 선택할 수 있다.

다음달 첫째 주부터 18세 이상 3차접종을 마친 요양병원·요양시설 입원·입소자 등에 대한 4차 접종도 순차적으로 이뤄진다. 이들 역시 3차 접종 4개월(120일) 이후부터 4차 접종이 가능하다.

단, 해당 병원·시설에서 집단감염이 발생하거나 발생 우려가 있는 경우에는 3차 접종 완료 3개월(90일) 이후부터라도 접종이 가능하도록 예외를 뒀다. 이에 따라 방역 조치가 시급한 경우 당장 이날부터 4차 접종이 가능하다.

일반인 4차 접종계획 검토하지 않아…방역패스와 연동도 No

다만 일반인에 대한 4차 접종계획은 아직까진 검토하고 있지 않다. 정은경 질병관리청장은 "(오늘 발표 대상을 제외한)그 이외 대상에 대한 4차 접종은 아직까지 추가로 검토하고 있지 않다"며 "다만 유행상황에 대한 부분과 또 위험·이득 부분, 이런 부분들을 지속적으로 모니터링하면서 판단하도록 하겠다"고 말했다.

방역패스와 연동하는 부분에 대해서도 정 청장은 "현재는 고위험군 일부를 대상으로 접종을 하기 때문에 방역패스와 연계하는 것도 검토하고 있지 않다"고 답했다.

4개월 뒤 5차 접종 가능성에 대해서도 현재로서는 검토하고 있지 않다고 설명했다. 정 청장은 "현재 오미크론 대유행이 지난 이후에 방역 상황이 중요한 변수가 될 수 있을 것"이라며 "어느 정도 오미크론 변이를 겪으면서 전반적인 감염에 대한 면역도가 높아지면서 유행 상황이 어떻게 변할지와 또 오미크론 이외의 신규 변이에 대한 출현 여부 이런 부분들의 불확실성과 또 위험 요인들이 남아 있어 지금은 5차 접종까지 고려할 수 있는 상황이 아니다"라고 말했다.

