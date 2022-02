삼성 준법위 2기 첫 정기회의…'ESG 소위원회' 신설

[아시아경제 이혜영 기자] 제2기 삼성 준법감시위원회가 14일 서울 서초구 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 62,800 전일대비 1,600 등락률 -2.48% 거래량 166,128 전일가 64,400 2022.02.14 14:49 장중(20분지연) 관련기사 배재규 한투운용 대표 정식취임.. 49일간의 내정자 신분 왜?삼성생명, 지난해 순이익 1조5977억원…전년 대비 16.6%↑금융당국 중징계에, 삼성생명 행정소송? "대응 고민" close 서초타워 내 위원회 사무실에서 첫 정기회의를 열고 본격 활동에 돌입했다.

준법위는 이날 회의에서 이찬희 신임 위원장이 지난달 기자간담회에서 밝힌 ▲인권 우선경영 ▲공정하고 투명한 경영 ▲ESG(환경·사회·지배구조) 중심 경영을 위한 준법감시 활동을 위원회의 원칙적인 추진과제로 선정했다.

이를 위해 기존의 노동소위원회, 시민사회소통소위원회와 별개로 ESG 소위원회를 신설하고 삼성전자를 비롯한 삼성 준법위 7개 협약사의 최고경영진과 이사회, 준법감시인, 컴플라이언스팀 등과 앞으로 긴밀히 소통하기로 했다고 준법위 측은 설명했다.

2기 위원회의 핵심 과제로 지배구조 개선이 꼽히는 만큼 이에 대한 심도 있는 논의도 이뤄질 전망이다. 이 위원장은 지난달 26일 열린 기자간담회에서 "현재 삼성과 관련해 가장 큰 관심을 모으고 있는 것은 지배구조개선"이라며 "지배구조개선의 문제는 삼성이 도약하기 위해 반드시 해결해야 하는 과제"라고 강조한 바 있다.

준법위는 이날 계열사의 내부거래 및 대외후원, 신고 제보 안건 등의 사안을 보고 받고 논의했다. 준법위는 앞으로 매월 세 번째 화요일에 정기회의를 개최할 예정이다.

삼성 준법위는 이재용 부회장의 '국정농단 사건' 파기환송심 재판부가 삼성 내부 준법감시제도 마련 등을 주문한 것을 계기로 2020년 2월 출범한 조직이다.

준법위는 외형상 삼성의 지시를 받지 않는 독립조직으로 삼성전자와 삼성물산, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성생명, 삼성화재 등 7개 주요 계열사가 협약사로 참여하고 있다.

2기 위원회가 공식 활동에 들어간 만큼 조만간 이 부회장과 준법위원들과의 만남도 조만간 추진될 것으로 보인다. 이 위원장은 지난달 기자회견에서 "위원회 구성과 관련해 완전한 독립성과 자율성을 보장받기 위해 사전에 (이 부회장을) 안 만났다"며 "취임하면 빠르게 만나 준법위 활동에 대한 자세한 의견을 교환할 예정"이라고 답했다.

