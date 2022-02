서부경남언론연대, 국민의힘 선대위 강민국 경남본부장 해임촉구 회견

22개 회원사, 가족 ‘갑질’ 논란 의원직 사퇴 요구

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국민의힘 강민국 의원의 가족이 ‘갑질’했다는 내용의 최근 일부 매체 기사에 대해 강 의원 측이 강력 반발하며 ‘사이비 언론’이라 지칭하고 맞서면서 논란이 증폭되고 있다.

이런 차에 서부경남언론연대는 강 의원 측이 추진한 ‘제보센터’를 둘러싸고 언론탄압이라며 크게 반발하고 나섰다.

서부경남언론연대는 14일 오전 진주시청 브리핑실에서 국민의힘 윤석열 대선후보 선대위 경남본부장을 맡고 있는 강민국 의원의 해임을 촉구하는 회견을 열었다.

경남미디어 황인태 회장을 비롯한 22개 서부경남언론연대는 “서부경남 토착비리 사이비언론 비리 제보센터 개설로 서부 경남은 하루아침에 사이비 언론들이 우글대는 곳으로 인식되고 있다”며 강 의원이 추진하는 제보센터를 언론탄압으로 규정하고 맞서고 있다.

황 회장은 “힘든 언론환경 속에서도 나름의 위치에서 정론·직필을 위해 고군분투하고 있던 서부경남 언론인들은 졸지에 사이비언론인으로 전락하고 말았다”며 “민주주의 제도의 바탕을 이루는 언론에 대한 망언이자 언론인에 대한 폭력”이라고 반발했다.

그는 “민주당이 추진해오던 ‘언론중재법’에 반대하는 국민의힘의 당론과도 배치되는 일”이라고 주장했다.

서부경남언론연대 측은 “언론을 통해 가족의 갑질 논란이 불거졌다”며 “강 의원은 내로남불의 대명사인가”라고 지적했다.

또 “강민국 경남본부장을 당장 해임할 것을 국민의힘 선대위에 요청한다. 개인생활에 공무원을 동원했다는 이재명 후보 부인의 '갑질' 논란과 강 의원 가족 갑질 논란은 비슷하다”며 “언론에서 제기한 강 의원 가족 비리 의혹에 대해 진상조사에 나서달라”고 요구했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr