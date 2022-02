[아시아경제 김민영 기자] 두산건설은 올해 상반기 신입사원 및 경력직원을 채용할 계획이라고 14일 밝혔다.

신입사원 모집분야는 건축시공,토목시공,기계시공,안전,영업,재무 분야로 채용연계형 인턴채용으로 진행된다.

경력 채용의 모집분야는 도시정비영업,건축영업,분양,재무,회계,구조설계,상품개발, R&D IT기획,법무,마케팅,전략, HR 부문 등이다. 채용 인원은 신입 및 경력직을 포함해100여명 이내로 채용할 계획이다.

모집요강은 모집분야의 전공·자격 요건 이외에도 전문성을 갖추고 있는 자면 지원이 가능하다. 신입의 경우는 4~6월 중 인턴십 수행이 가능한 자에 한하고 있다.

두산건설의 대규모 인력 충원은 재무구조 안정화에 따른 것이다. 기타 자세한 사항은 두산건설 홈페이지 및 채용사이트를 참고하면 된다.

