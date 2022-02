[종목속으로] 위메이드, 코인으로 만든 실적에 '털썩'

3개월 만에 주가 60% 폭락

사상 최대 실적…암호화폐 매각이 견인

게임 실적 부진…실제 '어닝쇼크'

[아시아경제 황윤주 기자] ‘메타버스’ 꼬리표를 달고 폭등했던 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 95,900 전일대비 100 등락률 +0.10% 거래량 1,381,281 전일가 95,800 2022.02.14 11:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안지난해 최고 수익률 게임 ETF, 올 들어 하락률 1위 굴욕 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록! close 가 실적 앞에 무너졌다. 사상 최대 실적을 견인한 것은 본업인 게임이 아니라 암호화폐 ‘위믹스’ 매각이었다. 돈 버는 게임(P2E·Play to Earn)으로 투자자들이 몰렸으나 ‘위믹스’ 플랫폼에 대한 신뢰가 흔들리면서 주가도 폭락했다.

위메이드는 지난해 '메타버스' 기업으로 주목받았다. 작년 8월 위믹스 기반 블록체인 기술을 적용한 게임 '미르4 글로벌'을 출시하면서다. 게임 속 재화 '흑철'을 암호화폐 위믹스로 전환할 수 있어 실제 돈을 벌 수 있는 P2E 모델로 주목을 받았다.

주가는 기대감을 반영해 작년 상반기 5만~6만원대에서 게임 출시 이후 10만7700원(2021년 9월 1일)까지 올랐다. 10월부터 다시 상승해 11월 19일 23만7000원으로 고점을 기록했다. 그러나 3개월도 채 지나지 않아 9만5800원(2월 11일)으로 59.5% 폭락했다.

폭락의 가장 큰 이유는 실적이다. 본업인 게임 매출을 보면 '어닝 쇼크'였다. 실적을 견인한 것은 암호화폐 '위믹스' 매각 효과였다. 위메이드는 작년 4분기 매출액 3523억원, 영업이익 2539억원, 당기순이익은 4247억원을 기록했다고 밝혔다. '위믹스' 매각을 제외하면 매출액 1269억원, 영업이익 285억원, 당기순이익 1992억원에 그쳤다. 지난 9일 실적 발표 후 주가는 14만9900원에서 10만6600원(2월 10일)으로 하루 만에 28% 급락했다.

문제는 올해 게임 매출 전망이 불투명하다는 점이다. 김하정 KTB투자증권 연구원은 "미르4의 드레이코 가격과 유저 지표를 볼때 4분기 이후 신규 유저 유입에 의한 매출은 하향세를 겪을 것으로 예상된다"며 "인게임 수요가 부족한 게임에서 탈중앙화금융(DeFi)가 일시적인 기능만 수행한다는 점을 고려하면 올해 글로벌 매출도 부진할 것"이라고 내다봤다.

위믹스 유동화도 주가에 장애물로 지적된다. 위믹스 가격은 작년 말 1만3400원에서 이날 6545원으로 반토막이 났다. 위메이드가 선데이토즈 인수자금 1376억원을 마련하기 위해 공시 없이 보유하고 있던 위믹스를 매도한 사실이 알려지면서 위믹스 가격이 폭락했다. 암호화폐 가격은 수급이 가장 중요하다. 신규 게임 유저 유입 기대가 적은 가운데 기존 유저들의 이탈 가능성도 존재해 녹록치 않은 상황이다.

김 연구원은 "결국 위믹스 생태계 내에서 높은 과금을 끌어낼 게임이 나타나 위믹스 가치가 상승해야 논란이 해결된다"고 분석했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr