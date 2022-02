NS홈쇼핑, 프리미엄 김치 '63레스토랑 셰프 김치' 방송

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 오는 15일 오후 5시10분 프리미엄 김치 '63레스토랑 셰프 김치'를 방송한다고 14일 밝혔다.

'63레스토랑 셰프김치'는 한화호텔앤드리조트 식음(F&B) 전문 자회사 더테이스터블이 운영하는 '다이닝연구소'에서 만들었다. 63레스토랑 파빌리온, 터치더스카이, 백리향, 슈치쿠와 함께 연회장에서도 사용하고 있다.

63레스토랑의 차별화된 한우사골육수, 100% 국내산 신선농산물을 기본 재료로 만들었다. 건강을 생각한 여주가루, 영양 고춧가루, 신안 천일염, 강원도 무, 창녕 마늘, 안동 생강, 신안새우젓 등 셰프들이 전국에서 엄선한 재료로 만들었다는 설명이다. 광천수로 김치의 청량감을 살리고, 시간이 지나도 과하게 숙성되지 않도록 다이닝연구소의 비법을 담았다.

총 10㎏으로 8㎏은 바로 담근 새김치, 2㎏은 일주일 가량 숙성한 김치로 구성했다. 혼밥족을 위해 맛있게 익은 김치 2㎏만 선택하는 옵션도 열어뒀다. 10㎏ 기준 방송 중 ARS 자동 주문시 4000원 할인 혜택을 받을 수 있으며, NS홈쇼핑 모바일 애플리케이션(앱)에서 제공되는 '깜짝타임찬스' 할인 쿠폰 15% 혜택 중복 적용도 가능하다.

자세한 내용은 NS홈쇼핑 방송과 모바일 앱에서 확인 가능하다.

