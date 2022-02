외국인, 지난달 국내주식 1.6兆 순매도…2달만에 '팔자' 전환

[아시아경제 지연진 기자]외국인들이 지난 달 국내 상장주식에서 두달만에 순매도 전환했다.

금융감독원은 지난 1월 외국인은 상장주식 1조6770억원 순매도하고, 상장채권 3조6730억원을 순투자해 총 1조9960억원 순투자했다고 14일 밝혔다. 주식은 2개월 만에 순매도 전환하고, 채권은 지난해 1월 이후 순투자 기조를 유지했다.

지난달 외국인은 상장주식 1조6770억원 어치를 순매도해 외국인 주식 보유액은 722조5000억원으로 전월대비 62조8000억원 줄었다. 시가총액 비중은 28.2%로 전달(28.7%)보다 0.5%포인트 감소했다.

유가증권시장에선 6290억원 어치 순매수했지만, 코스닥 시장에서 2조3060억원 순매도했다.

미주 지역(2조원)0조원)은 순매수한 반면, 유럽(-2조3000억원)과 아시아(-1조3000억원), 중동(-1000억원) 등 순매수했다. 미국이 1조7000억원 순매수하며 가장 많았고, 캐나다가 2000억원으로 뒤를 이었다.

미국은 국내 주식을 293조8000억원 어치 보유, 외국인 전체의 40.7%에 달한다. 유럽이(221조9000억원)과 아시아(99조4000억원), 중동(24조4000억원) 등의 순이다.

지난달 외국인은 상장채권 6조7510억원을 순매수하고, 3조780억원을 만기상환해 총 3조,730억원을 순투자했다. 지난달 말 기준 외국인의 상장채권 보유액은 217조8000억원으로, 상장잔액의 9.7%를 차지했다. 외국인의 월말 보유잔액은 지난해 1월 이후 매달 역대 최고치를 갱신 중이다.

이 기간 유럽은 1조7000억원 어치를 순투자해 가장 많았고, 중동(7000억원)과 아시아(1000억원), 미주(1000억원) 등 순투자했다. 보유규모는 아시아 100조7000억원으로 외국인 전체의 46.3%를 차지했다.

국채에선 4조1000억원 상당 순투자한 반면, 통안채에선 3000억원 순회수했다. 외국인은 지난달 말 기준 국채 168조4000억원(77.3%), 특수채 49조2000억원(22.6%)를 보유 중이다.

잔존만기 1~5년 미만(3조원)과 잔존만기 5년 이상(2조1000억원) 채권에서 순투자했고, 1년미만 단기채 1조4000억원을 순회수했다.

외국인이 지난달 기준 보유한 잔존만기 1~5년미만 채권은 98.6조원(45.3%이고, 5년 이상은 63.6조원(29.2%), 1년미만은 55.6조원(25.5%) 등이다.

