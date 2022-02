"제 아내는 기저질환이 있습니다"…안철수 울먹이며 20초 침묵

감정표현 서툰렀던 안철수, 김미경 교수 확진 전하며 울컥

"생각보다 증세가 좋지 않아서 병원으로 이송중"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대선후보는 13일 배우자 김미경 서울대 교수의 코로나19 확진 소식을 전하며 말을 잇지 못한 채 울먹거렸다. 얼굴 역시 빨갛게 상기된 표정은 평소에 보여왔던 모습과 전혀 달랐다.

안 후보는 "제 아내 김미경 교수가 오늘 아침에 코로나19 확진 판정 통보를 받았다"며 "그래서 (후보 등록을 위해) 선관위 앞까지 갔다가 불가피하게 검사받기 위해 일정을 취소하고 등록도 대리로 하게 됐다. 예정된 기자회견도 이렇게 비대면 유튜브로 하게 됐다"고 소개했다.

"솔직하게 사실 제 아내는 기저질환이 있다"고 말한 뒤 안 후보는 한숨을 쉬었다. 이후 복받치는 감정을 추스르기 위해 20초간 말문을 잇지 못했다. 이어 마음을 다잡은 뒤에도 울먹거림은 계속됐다. 그는 "제 선거운동을 돕고 의료봉사를 하다가 이렇게 된 거 같다"며 "생각보다 증세가 좋지 않아서 병원으로 이송 중"이라고 말했다.

안 후보는 " 고생은 고생대로 다 하는데 남편으로서 너무 미안한 마음"이라고 말했다. 그는 "지금은 그저 잘 이겨내기를 바란다는 말밖에 할 수 없어 미안하고 안타깝다"고 말했다. 이어 "국민 여러분께서도 각별히 건강에 유의하셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

안 후보는 사실 감정표현을 잘하지 못하는 정치인이었다. 과거 한 예능프로그램에 출연해서도 화 가나면 샤워장에서 물틀고 소리를 지른다고 할 정도 였다. 그동안 정치 행보 등을 거치면서도 종종 분노의 감정은 표현했지만 감정 표현은 정제된 모습을 보였다. 하지만 이처럼 흔들리는 모습을 보인 것은 찾아볼 수 힘들 정도로 이례적이다.

한편 안 후보는 이날 윤석열 국민의힘 대선후보를 상대로 단일화를 공식 제안했다. 여론조사를 통한 국민경선 방식으로 후보를 단일화하자는 것이다. 당초 안 후보는 중앙선거관리위원회에 후보를 등록한 뒤 기자회견을 통해 이를 제안할 예정이었지만, 김 교수의 확진 영향으로 비대면으로 단일화를 제안했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr