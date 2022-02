지난해 구조된 천연기념물 원앙 3마리 '무사히' 무등산 품으로

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 미아 상태로 시민들에게 발견, 구조된 천연기념물인 원앙 3마리가 무사히 자연의 품으로 돌아갔다.

광주광역시 보건환경연구원 야생동물구조관리센터는 지난해 6월 어미를 잃고 미아상태로 시민들에게 발견돼 구조한 ‘원앙’(천연기념물 327호) 3마리가 11일 무등산 자락으로 돌아갔다고 13일 밝혔다.

원앙은 1982년부터 천연기념물 제327호로 지정해 보호하고 있는 국내 보호종이다.

이번에 자연 복귀한 원앙은 화려한 깃을 자랑하는 수컷 3마리다.

지난해 어린 새끼일 때 북구 용봉동 주택가에서 구조됐다. 그동안 시 야생동물구조관리센터의 돌봄으로 건강하게 자라 적기에 자연으로 돌아가게 됐다.

시 야생동물구조관리센터는 지난 2019년도 개소 이후 3년 만에 부상한 야생동물 113종 1307마리를 구조·치료하고, 423마리를 자연으로 돌려보냈다.

구조한 동물 중에는 수달, 하늘다람쥐, 수리부엉이, 삵 등 천연기념물과 멸종위기종 동물 20종 179마리도 포함됐다.

야생동물구조치료에 대한 자세한 정보는 시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김정남 시 동물위생시험소장은 “자연의 품으로 돌아간 동물들 모두 건강하게 살아가기를 바란다”며 “소중한 야생동물들이 최대한 많이 자연으로 복귀될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr