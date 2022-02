이준석, 安단일화 제의에 "역시나 했더니 역시나"

이준석 국민의힘 당 대표, 페이스북 통해 단일화 제안 관련 입장 밝혀

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 13일 윤석열 국민의힘 대선후보에게 '야권 단일화'를 제안한 데 대해 이준석 국민의힘 당 대표는 '역시나'라는 입장을 내놨다.

이 대표는 이날 본인의 페이스북을 통해 "혹시나 했더니 역시나 하는 게 아니라 역시나 했더니 역시나 하는군요"라고 밝혔다. 안 대표의 야권 단일화 제안에 따른 반응이다.

이와 함께 이 대표는 '서유기' 속 손오공이 온갖 재주를 부렸지만 결국 부처님 손바닥 안이었다는 내용을 연상하게 만드는 사진도 첨부했다.

안 후보는 이날 오전 유튜브를 통해 개최한 특별 기자회견에서 "더 좋은 정권교체를 위해, 구체제 종식과 국민 통합의 길을 가기 위해 야권후보 단일화를 제안한다"며 "제 제안에 대한 윤 후보의 진정성 있는 화답을 기대한다"고 말한 바 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr