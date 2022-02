"기생충이 있다"…김혜경 측근도 의아해한 '초밥 10인분'

[아시아경제 권서영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 부인 김혜경씨의 사적 심부름 논란이 계속되는 가운데 이를 제보했던 전 7급 공무원이 '초밥 10인분 배달' 사실을 추가로 폭로했다.

지난 11일 채널A 보도에 따르면 제보자 A씨는 이 후보가 경기도지사로 재직하고 있던 지난해 6월 경기도청 법인카드로 결제한 초밥 10인분을 김씨 자택으로 배달한 것으로 나타났다. A씨는 당시 이뤄진 통화의 녹음 파일을 근거로 제시하며 이 사실을 언론에 폭로했다.

앞서 김씨는 지난 9일 소고기 초밥 등 사적인 심부름 및 경기도청 법인카드 유용 논란이 커지면서 기자회견을 열어 사과한 바 있다. 그러나 제보자 A씨는 기자회견 직후 "그 많은 음식은 누가 먹은 것이냐"는 내용의 입장문을 발표했으며, 그로부터 이틀 뒤 이번 녹음 파일을 새롭게 공개했다.

녹음 파일 속 대화에는 제보자 A씨와 김씨의 측근으로 알려진 배모씨가 대화하는 내용이 담겼다. A씨가 배씨에게 "맛은 어떠시대요"라고 묻자 배씨는 "별 말 없는데"라고 대답한다. 이어 A씨가 "사모님 진짜 양 많으신 것 같다", "10인분을 아드님도 드시나"라고 하자 배씨는 "그렇다고 초밥을 쌓아두진 않을 것 아니냐"라고도 덧붙인다.

또 배씨는 "나는 개인적으로 기생충이 있다고 생각한다"며 "밑에 사는 기생충이 있든지, 뭐가 있다"고도 언급했다. 이는 음식을 먹는 사람이 더 있는 것이 아니냐는 의문을 영화 '기생충' 속 내용에 빗대어 표현한 것으로 보인다. 그러자 A씨는 "2인분씩만 먹어도 사모님하고 아들 둘인데"라며 "6인분이면 충분할 텐데"라고 공감을 표했다.

이 외에도 공개된 녹음 파일에는 A씨가 "잔치를 하나, 친구를 부르나"라고 하자 배씨가 "집에 아무도 안 온다"고 답하는 내용도 담긴다. 그러자 A씨는 동의하며 "안 부르시지 않냐. 사람들한테 말 나올까 봐"라고 덧붙였으며 이에 배씨는 "나도 미스터리다"라고 의아함을 드러냈다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr