韓 증시 '큰손' 연기금, 삼성전자 팔고 LG엔솔 샀다

연기금, LG에너지솔루션 2.5조원 규모 사들여

반면 삼성전자, LG화학, 네이버, 카카오 등 팔아

[아시아경제 권재희 기자] 한국 증시의 '큰 손'으로 꼽히는 연기금이 지난해 연말 이후 매매한 종목을 살펴보니 LG에너지솔루션을 대거 사들인 반면 삼성전자, LG화학, 카카오 등을 대거 팔아치운 것으로 나타났다.

LG에너지솔루션 상장일 이후부터 연기금이 이 종목을 사들인 규모는 2조5000억원 이상인 것으로 조사됐다.

13일 한국거래소에 따르면 국민연금이 주축인 연기금 등은 LG에너지솔루션이 상장한 지난달 27일부터 이달 11일까지 9거래일간 약 2조5141억원 순매수했다.

같은기간 연기금이 코스피 전체 순매수금액은 1조5459억원으로, LG에너지솔루션에만 코스피 전체 매수금액보다 1조원 이상 더 매수한 셈이다.

또 이 기간 연기금이 순매수한 2위 종목은 카카오페이로 735억원치 사들였다. 이는 LG에너지솔루션을 사들인 금액의 2.9%에 불과한 규모다.

연기금은 LG에너지솔루션 상장일에만 2조1085억원치 사들였다.

기업공개(IPO) 최대어인 LG에너지솔루션은 상장일에 공모가 30만원보다 68.33% 높은 50만5000원에 마감하며 단숨에 코스피 시가총액 2위에 올랐다.

이후 주가는 40만~50만원선의 등락을 거듭하다 11일에는 48만2000원에 마감했다.

현재까지 순매수 금액에서 수량(483만3793주)를 나눠 추산한 결과 연기금의 LG에너지솔루션 평균 매수 단가는 52만112원이다. 약 7%가량 손실인 셈이다.

연기금은 LG에너지솔루션을 매수하기 위해 상장일 전후로 코스피 대형주를 집중 매도했다.

LG에너지솔루션이 증권신고서를 제출하며 상장 절차를 본격화한 지난해 12월7일부터 이달 11일까지 연기금은 삼성전자를 1조2414억원치 순매도했다.

또 LG화학(4159억원)을 비롯해 카카오(3136억원), SK하이닉스(2992억원), 네이버(2227억원) 등도 2000억원 이상 매도 우위를 보였다.

연기금이 두 달여간 이들 대형주 5개를 순매도한 금액을 합산하면 2조4928억원으로 지금까지 사들인 LG에너지솔루션 금액과 맞먹는다.

이 같은 포트폴리오 조정은 국민연금 등 연기금이 국내 주식 운용에 벤치마크(기준 수익률)로 삼는 코스피200 지수 내 비중을 맞춰야 하기 때문이다.

시가총액 100조원을 넘는 초대형주인 LG에너지솔루션을 담으려면 기존 포트폴리오에서 다른 코스피 대형주를 팔 수밖에 없다.

코스피200은 신규 상장 종목의 15거래일 일평균 시가총액이 코스피 50위 이내면 조기 편입이 가능해 LG에너지솔루션의 조기 편입이 유력하다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr