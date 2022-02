속보[아시아경제 서믿음 기자] 차민규(의정부시청)가 2022 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 500m에서 은메달을 획득했다.

차민규는 12일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 500m 경기에서 34초 39를 기록해 2위를 차지했다.

2018년 평창 동계올림픽에 이은 은메달 2연패 기록이다. 이 종목 금메달은 34초 32의 올림픽 기록을 세운 가오팅위(중국)에게 돌아갔다. 동메달은 34초 50의 모리시게 와타루(일본)다.

김준호(강원도청)는 34초 54, 6위로 대회를 마쳤다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr