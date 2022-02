"전쟁 금지" 우크라이나 선수, 카메라 향해 메시지 '번쩍'

11일(현지 시각) 베이징 옌칭 국립 슬라이딩 센터에서 열린 남자 스켈레톤 경기 3차 시기를 마친 우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치(23)가 중계 카메라에 "우크라이나에서 전쟁 금지(NO WAR IN UKRAINE)"라는 문구가 적힌 종이를 들어 보였다. [사진=NBC 제공]

[아시아경제 황수미 기자] 러시아의 우크라이나 침공 우려가 고조된 가운데 2022 베이징 동계올림픽에 출전한 우크라이나 스켈레톤 선수가 전 세계를 향해 보낸 메시지가 화제다.

12일(현지 시각) AP통신에 따르면 우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치(23)는 전날 베이징 옌칭 국립 슬라이딩 센터에서 열린 남자 스켈레톤 경기 3차 시기를 마친 뒤 중계 카메라에 "우크라이나에서 전쟁 금지(NO WAR IN UKRAINE)"라는 문구가 적힌 종이를 들어 보였다. 문구의 배경은 우크라이나 국기와 같은 파란색과 노란색이었다.

헤라스케비치는 경기가 끝난 뒤 인터뷰에서 "이게 내 입장이다. 다른 일반인과 마찬가지로 전쟁을 원하지 않는다"고 말했다. 또한 "나는 조국의 평화, 세계의 평화를 원한다"며 "그것을 위해, 평화를 위해 싸울 것"이라고 목소리를 높였다.

최근 러시아가 우크라이나 인근에 10만명 이상의 병력을 배치하면서 러시아가 우크라이나를 침공할 것이라는 관측이 나오고 있는 상황이다. 미국도 러시아의 침공이 언제든 가능하다고 거듭 경고했다. 각국 정부는 우크라이나에 있는 자국민의 철수를 권고하고 있다.

헤라스케비치는 "지금 우크라이나에서는 정말 긴장하고 있다"며 "총기, 무기와 관련된 많은 뉴스, 우크라이나 주변의 군대와 관련된 많은 뉴스가 나오는데 괜찮지 않다"고 전했다. 이어 "21세기에 이건 아니다"라며 "그래서 올림픽 전에 제 입장을 세계에 보여주기로 했다"고 설명했다.

일각에서는 헤라스케비치의 행동을 두고 국제올림픽위원회(IOC)의 정치적 발언 금지 규정을 어긴 것 아니냐는 지적도 나왔다. IOC의 올림픽 헌장 제50조에 따르면 올림픽 현장에서 어떤 종류의 시위나 정치, 종교, 인종적 선전을 금지하고 있다.

하지만 IOC는 문제가 없다는 입장이다. IOC 대변인은 올림픽 전문매체 인사이드더게임스를 통해 "평화에 대한 일반적인 요청이었다"며 "이 문제는 종결됐다"고 밝혔다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr