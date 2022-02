[올림픽]스켈레톤 정승기 10위·윤성빈 12위

트랙 중반 가속도 붙이는데 애 먹어

금·은메달은 독일, 동메달은 중국

한국 남자 스켈레톤이 2022 베이징 동계올림픽 메달 사냥에 실패했다. 정승기(가톨릭관동대)는 11일 중국 베이징 옌칭의 국립 슬라이딩 센터에서 열린 대회 남자 스켈레톤에서 1~4차 시기 합계 4분03초74를 기록, 스물 다섯 선수 가운데 10위를 했다. 2018년 평창 동계올림픽에서 아시아인 최초로 썰매 금메달을 목에 건 윤성빈(강원도청)은 이보다 두 계단 낮은 12위(4분04초09)에 자리했다. 두 선수는 트랙 중반부터 가속도를 내는 데 애를 먹었다. 코로나19 확산으로 국제대회 경험을 충분히 쌓지 못해 제기량을 발휘하기 어려웠다. 하지만 10위권 안팎에 자리하며 평창에서의 성과가 우연이 아님을 입증했다.

금메달과 은메달은 독일이 가져갔다. 크리스토퍼 그로티어가 4분01초01의 기록으로 우승했고, 악셀 융크가 0초66 차로 준우승했다. 독일이 이 종목에서 메달을 따기는 이번이 처음이다. 앞서 루지 네 종목도 석권해 지금까지 나온 썰매 금메달 다섯 개를 모두 휩쓸었다. 동메달은 홈 이점을 누린 중국 옌원강이 차지했다.

