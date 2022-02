[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보가 노동시간 단축을 놓고 입장차를 보였다.

이 후보는 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 윤 후보에게 "노동시간을 점점 단축해야 하는데, 청년이 크런치타임으로 죽어가고 있다"며 "96시간, 86시간 일하다가 과로사로 죽은 청년이 있는데 120시간 일하는 것은 어렵다"고 말했다.

이에 윤 후보는 "노동시간이야 단축하면 싫어하는 사람이 없습니다만, 우리 경제 산업 현실을 감안해서 해야 할 일이 아니겠나"라고 답했다.

