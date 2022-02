[아시아경제 이지은 기자] 최근 우크라이나 정세 관련 국가안전보장회의(NSC) 임시 실무조정회의가 11일 오후 서주석 국가안보실 1차장 주재로 개최됐다.

실무조정회의에는 외교·안보·경제 부처 차관급 관계자가 참석했으며, 참석자들은 향후 상황 전개 가능성을 면밀히 주시하면서서 외교 및 경제 차원의 대책과 함께 우리 재외국민 안전과 기업 보호 방안 등 필요한 조치들을 신속히 점검해 나가기로 했다.

한편 조 바이든 미국 대통령은 10일(현지시간) 우크라이나에서 미국인이 즉시 떠날 것을 권고했다.

