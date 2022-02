文, 캄보디아 총리 접견…韓 평화 프로세스 지지 재확인(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 11일 오후 청와대 본관에서 훈센 캄보디아 총리를 면담하고 신남방정책과 한-캄보디아 자유무역협정(FTA)에 대해 논의하는 한편, 한반도 평화 프로세스에 대한 지지를 재확인했다.

문 대통령은 "캄보디아는 우리 정부 신남방정책의 주요 협력 파트너이자 ODA(공적개발원조) 주요 협력국"이라며 "2019년 나의 캄보디아 방문 계기에 총리께서 제안하셨던 한-캄보디아 FTA가 지난해 결실을 맺게 돼 매우 기쁘다"고 밝혔다.

문 대통령은 한-캄보디아 FTA가 "신남방정책 발표 이후 메콩 국가와 체결한 첫 FTA여서 더욱 뜻깊다"고 평가했고, 훈센 총리도 이에 "캄보디아와 체결한 FTA가 한국이 메콩 국가와 체결한 첫번째 FTA라고 말씀해주셨는데, 이 부분을 굉장히 자랑스럽게 생각한다"고 화답했다.

훈센 총리는 한-캄보디아 FTA와 관련해 "캄보디아는 서명하고 내부절차를 모두 마쳐 발효와 비준까지 완료한 상태"라며 "한국은 아직 비준이 되기 전이라고 알고 있는데 비준에 좀 더 힘써주기를 기대한다"고 요청하기도 했다.

또 문 대통령은 "지난해 한-메콩 협력 공동의장국을 수임하면서 양국의 역내 협력도 더 긴밀해졌다"며 "올해 재수교 25주년을 맞아 양국관계가 더욱 발전해나가기를 기대한다"고 말했다. 이에 훈센 총리도 "한국과 캄보디아 재수교 25주년을 맞아 양국 간의 관계를 증진할 수 있는 다양한 행사가 개최되기를 기대한다"고 답했다.

문 대통령은 "캄보디아가 신속한 백신접종을 통해 코로나를 안정적으로 관리하고 있는 것을 높이 평가하며, 앞으로도 감염병 대응 체계 강화 등 의료·보건 분야 협력 사업을 적극 추진해 나가길 기대한다"며 이어 과학기술·정보통신 협력, 인적교류·사회문화 협력 확대도 언급했다.

훈센 총리는 한국이 캄보디아 노동자와 유학생들에게 백신을 지원한 데 대해 사의를 표했고, 문 대통령은 캄보디아가 우리 정부의 한반도 평화프로세스 진전 노력을 일관되게 지지해 주고 있는 데 대해 감사의 뜻을 전했다.

훈센 총리는 한반도 평화프로세스에 대한 지지와 성원을 재확인했다.

또 문 대통령은 미얀마 상황의 장기화에 대한 우려를 공유하고 미얀마 사태가 평화적으로 해결되기를 기원하는 한편, 미얀마 사태 해결을 위한 훈센 총리와 아세안 차원의 노력을 지지한다고 밝혔다.

