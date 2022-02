현대렌탈케어, 위생성 강화한 현대큐밍 슬림형 직수 비데 출시

[아시아경제 김종화 기자] 현대백화점그룹 계열 토탈 홈케어 기업 현대렌탈케어는 슬림형 직수 비데 렌탈제품 '큐밍 더클린 스마트 비데'를 출시한다고 13일 밝혔다.

큐밍 더클린 스마트 비데는 노즐과 노즐팁에 오염과 부식에 강한 스테인리스 스틸 소재를 사용해 위생성을 강화한 것이 특징이다. 물탱크를 없앤 직수형 비데로 바디 두께도 99㎜까지 축소했다.

노즐 전체 세척, 노즐팁 집중 온수 세척 등 버튼만 누르면 자동으로 세척되는 기능을 비롯해 사용할 때만 물을 가열하여 사용하는 세라믹히터 순간온수 모듈을 적용하는 등 위생 기능도 강화했다. 아울러 사용자별(최대 2명)로 온수·변좌·온풍·온도·수압세기·노즐위치 등 설정을 저장하는 사용자 저장 기능과 일반 비데보다 수압을 2배 이상 높인 터보 수압 모드 등 편의 기능도 탑재했다.

큐밍 더클린 스마트 비데를 렌탈하는 고객에게는 4개월마다 전문 케어매니저가 방문해 필터와 노즐팁 교체 서비스를 제공한다. 월 렌탈료는 2만2900원이며, 의무 사용기간은 36개월이다.

현대렌탈케어 제휴 신용카드인 '현대큐밍 하나카드'를 발급받은 고객이 큐밍 더클린 스마트 비데 할인 혜택을 선택하고 전월 30만원 이상을 사용할 경우, 렌탈료가 월 1만3000원 할인된다. 또 현대백화점카드를 신규 발급받은 고객은 전월 1만원만 이용하면 24개월간 추가로 월 5000원을 할인받을 수 있다. 이렇게 모든 할인 혜택을 적용하면 월 최대 1만8000원을 할인받을 수 있다.

현대렌탈케어 관계자는 "이번에 출시하는 큐밍 더클린 스마트 비데는 좁은 공간에도 설치할 수 있도록 사이즈를 슬림하게 만들었을 뿐만 아니라 최근 렌탈업계 트렌드를 반영해 위생성을 한 층 더 끌어올린 제품"이라면서 "앞으로도 위생 기능을 강화한 정수기, 공기청정기 등 다양한 렌탈 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.

