“역대 최대 순이익” CJ프레시웨이, 지난해 순이익 311억… 흑자전환

[아시아경제 구은모 기자] CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 051500 | 코스닥 증권정보 현재가 34,400 전일대비 950 등락률 -2.69% 거래량 95,309 전일가 35,350 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 물가 뛰어? 음식료株 가격 인상 수혜 기대[클릭 e종목]F&B 패자부활전 '비중확대'…실적 모멘텀 부각 톱픽은[클릭 e종목] "극심한 저평가 CJ프레시웨에, 펀더멘털은 명확" close 가 지난해 역대 최고 수준의 당기순이익인 311억원을 달성했다고 11일 공시를 통해 밝혔다. 같은 기간 매출은 2조 2914억원, 영업이익 556억원을 기록하며 영업이익률도 사상 최고치인 2.4%를 기록했다. 사업 포트폴리오 재편과 키즈 및 시니어 식자재 시장 공략, 단체급식 신규 수주 확대 등 부문별 차별화된 전략으로 사업 경쟁력을 강화한 결과다.

부문별로 살펴보면 식자재 유통 부문 매출은 1조7646억원으로 전년 대비 약 11% 감소했으나 영업이익은 390억원으로 적자 탈출에 성공하며 체질 개선을 이뤄냈다. 식자재 유통 부문의 핵심인 외식 및 급식 사업 매출은 소비심리 회복, 판가 인상 흐름과 더불어 안정적인 프랜차이즈와 급식업체 위주의 사업 전개로 전년 대비 12% 증가한 9762억원을 기록했다. 키즈·시니어 식자재 특화 브랜드인 ‘아이누리’와 ‘헬씨누리’의 매출 규모도 3년 만에(2018년 대비) 각각 110%, 82% 성장했다.

단체급식 부문 매출은 전년 대비 소폭 증가한 4555억원, 영업이익은 흑자 전환해 101억원으로 집계됐다. 골프장 컨세션과 병원 급식사업 신규 수주의 잇따른 성공, 시장 흐름에 따른 단가 조정과 선택적 수주를 통한 수익구조 개선이 흑자전환의 주요 요인으로 분석됐다.

제조사업 부문은 가정간편식 시장의 폭발적인 성장에 힘입어 매출과 영업이익이 모두 큰 폭으로 상승했다. 매출은 713억원, 영업이익은 65억원을 기록했는데 이는 전년 대비 각각 22.7%, 132.1% 증가한 수치다. 자회사인 소스 전문 기업 송림푸드와 농산물 전처리 기업 제이팜스가 지속적인 상승세를 유지하며 실적을 견인했다.

CJ프레시웨이는 지난해 불확실한 외부환경 속에서도 창사 이래 최대 당기순이익을 달성하며 ‘푸드 비즈니스 파트너’로 도약하기 위한 발판을 다졌다. 올해는 물류 인프라 최적화, 디지털 전환 가속화, 고객 솔루션 사업화, ESG 경영 강화 등 다각화된 사업 전략을 추진해나갈 계획이다.

CJ프레시웨이 측은 “신규 거래처 확대, 사업 경로 다변화, 수익구조 개선 등을 바탕으로 내실 있는 성과를 이룰 수 있었다”며 “올해는 본원적 경쟁력을 더욱 강화하고 새로운 시장 개척과 비즈니스 모델 발굴을 통해 ‘푸드 비즈니스 파트너’로서 더욱 혁신적인 변화를 이끌 것”이라고 말했다.

한편 지난해 4분기 매출액은 6067억원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했다. 영업이익과 당기순이익은 각각 170억원, 50억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr