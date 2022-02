삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들(종합)

삼성·SK·현대차·LG 등 4대 그룹 현금성 자산 증가

반도체·배터리 시장 선점 대비…차입금 등 재무건전성도 개선

[아시아경제 오현길 기자, 이혜영 기자] 국내 기업들이 대내외 경제 불안 상황이 이어지는 상황에서도 보유 현금을 꾸준히 늘리고 있다. 코로나19 오미크론 변이 대확산과 원자재·물류비용 상승, 러시아-우크라이나 사태 등 악재에 대비하면서도 미래 시장 선점을 위한 투자 실탄을 마련해둔 셈이다. 다시 돌아온 반도체 호황기나 폭발적으로 커지고 있는 배터리시장 선점을 위해 적극적인 투자에 나설 것으로 전망된다.

M&A·투자 실탄 장전

삼성, SK, 현대차, LG 등 4대 그룹 주요 기업들의 현금 보유량이 증가 추세다. 삼성전자는 지난해 말 기준 현금 자산 124조2067억원을 보유하고 있다. 전분기 대비 4조원가량 늘어난 규모다.

현금 자산은 현금, 현금성 자산이나 단기금융상품 잔액 등으로 1년 이내 언제든지 쓸 수 있는 자금이다. 금리인상 등 급변하는 경영환경을 고려해 재무건전성도 개선됐다. 삼성전자는 차입금 비율이 2020년 7%에서 지난해 6%로 떨어졌다.

현대차는 현금 자산을 포함한 유동자산이 전년 말 대비 4879억원 늘어난 8조8565억원에 달한다. 차입금도 전년 대비 17.9% 늘어난 10조8000억원을 기록하고 있다. SK하이닉스도 현금 자산이 2020년 4조9500억원에서 지난해 말 기준 8조6700억원으로 75%나 확대됐다. SK이노베이션 역시 지난해 말 기준 현금성자산을 7조4100억원 확보했다.

같은 기간 LG전자는 2.6% 늘어난 6조515억원의 현금성자산을 보유 중이다. LG화학도 LG에너지솔루션 기업공개(IPO)로 2조5000억원을 확보하면서 1월 말 기준 차입금 없는 순현금 상태다.

재계 관계자는 "경제 불확실성이 커지면서 기업 내 현금성 자산을 확보해두는 것이 불문율처럼 자리 잡고 있다"면서 "지난해 글로벌 양적 완화 상황에서 올해에는 긴축 국면으로 전환되는 만큼 대규모 투자를 실행하기 위한 선제적인 차원"이라고 설명했다.

투자 또 투자 ‘닥공’ 스타트

국제통화기금(IMF)은 올해 세계 경제성장률 전망을 지난해보다 0.5%포인트 낮춘 4.4%로 예상, 올해 세계 경제가 다소 침체될 것으로 봤다. 우울한 전망에도 우리 기업들의 투자 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상된다. 시장 선도와 점유율 경쟁을 좌우할 투자의 고삐를 늦출 수 없다는 분위기에서다.

삼성전자와 SK하이닉스는 올해 글로벌 반도체 기업 간 격전이 예상되는 만큼 공격적인 투자를 단행할 방침이다. 삼성전자는 지난해 반도체 시설에 43조6000억원을 투자했다. 재작년 32조9000억원보다 약 10조7000억원 증가한 것이다. 작년 사상 최초로 매출 300조원을 돌파하며 새 역사를 쓴 삼성전자는 '글로벌 반도체 왕좌'를 수성하기 위해 올해는 이를 뛰어넘는 투자를 할 것으로 전망된다.

올해 상반기 삼성전자는 약 20조원을 투자하는 미국 제2파운드리 공장을 착공한다. '나노 경쟁'이 본격화되는 만큼 극자외선(EUV) 장비 도입과 첨단공정 전환 등을 위한 인프라 투자도 지속 진행할 방침이다. 앞서 삼성전자는 2030년까지 시스템반도체 부문에 총 171조원을 투자하겠다고 발표했다.

SK하이닉스도 인텔 낸드부문 인수 효과가 가시적으로 나타나는 올해 대규모 투자를 집행, 점유율 확대에 나선다. SK하이닉스는 지난 1월 실적 컨퍼런스콜에서 낸드사업 시너지 극대화를 위해 사업 역량을 키워가겠다고 공언했다.

지난해 13조4000억원의 시설 투자를 진행한 SK하이닉스는 올해 17조원대 설비 투자를 진행할 것으로 전망된다. 총 120조원이 투입되는 용인 반도체클러스터 내 공장 설립과 연구개발(R&D)센터 착공 등에 대한 투자도 속도를 낼 것으로 보인다.

지난해 월풀을 누르고 글로벌 생활가전 매출 1위를 달성한 LG전자도 핵심 사업 분야와 전장사업 등에 과감한 투자를 이어갈 것으로 보인다. LG전자는 지난해 약 3조6000억원의 투자를 집행했다.

현대차도 올해 자동차 부문에 9조2000억원을 투자할 방침이다. 설비투자(CAPEX)에 5조원, R&D에 3조6000억원을 투자하면서 전기차와 수소차 경쟁에 나선다.

배터리·첨단소재 부문의 투자도 활발하게 진행될 예정이다. SK이노베이션은 올해 배터리 부문에 6조5000억원 투자 계획을 확정했다. LG화학도 석유화학 2조1000억원, 첨단소재 1조원 등 올해 4조1000억원을 투자할 계획이다.

