[아시아경제 황윤주 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,813,486 전일가 17,400 2022.02.11 13:17 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장두산중공업, 1조 규모 사우디아라비아 프로젝트 낙찰통지서 접수두산重, 풍력실증센터에 8㎿급 해상풍력발전기 시제품 설치 완료 close 은 1조166억원 규모의 사우디아라비아 주조/단조 공사 건설 수주 계약을 체결했다고 11일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 6.72% 규모다.

