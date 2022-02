대한그린파워, 지난해 흑자전환

[아시아경제 박형수 기자] 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,020 전일대비 5 등락률 +0.49% 거래량 2,055,529 전일가 1,015 2022.02.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 대한그린파워, 국내 최초 8MW급 해상풍력 시험사업 ‘순풍’… ESG 경영 속도대한그린파워, 23MW 규모 태양광 발전 허가 최종 관문 통과대한그린파워, 90억원 규모 해창만 수상태양광 기자재 공급 계약 close 가 올해 관리종목에서 탈피할 것으로 보인다.

대한그린파워는 지난해 연결기준 매출액이 전년 대비 347% 증가한 223억원을 달성했다고 11일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 19억원으로 흑자 전환했다.

지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 910% 늘어난 141억원을 기록했다. 100억원 규모 경주 풍력발전 기자재 및 고흥 해창만 송전선로 기자재 수주액이 반영됐기 때문이다.

지난해 신재생에너지 부문 기자재 판매 매출이 전년 대비 2333% 성장했다. 유지보수 부문 매출도 100% 이상 늘었다. 판관비 절감을 통해 수익성이 개선되며 흑자 전환했다. 적자사업인 바이오중유 사업을 정리하고 있다. 올해 영업이익 개선 가능성이 커졌다.

올해 실적 전망도 밝다. 대규모 EPC(설계·조달·시공) 프로젝트를 추가로 확보한다. 해상풍력 사업에서도 가시적인 성과를 달성할 수 있을 것으로 전망된다.

대한그린파워는 국내 최초로 시운전에 돌입한 8MW급 서해안 해상풍력에 이어 영광 야월 해상풍력, 두우리 해상풍력 프로젝트를 추진한다. '재생에너지 3020'에 따라 신규 설비는 태양광, 풍력 발전이 95% 이상을 담당한다. 더불어 신재생에너지 공급의무인 RPS 비율이 올해 12.5%, 2026년부터는 25%까지 높아진다.

회사 관계자는 "지난해 신재생에너지 사업 확대에 힘입어 외형성장과 흑자전환에 성공하면서 관리종목 탈피가 가능할 것으로 기대하고 있다"며 "올해는 기존 수주뿐만 아니라 EPC 전반을 수행하는 대규모 프로젝트 수주를 확대하는 등 가파른 실적 성장세를 이어갈 것"이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr