에이디칩스는 이날 오전 9시50분 현재 전날보다 29.97% 내린 465원에 거래돼 가격제한폭(30%)에 근접했다.

한국거래소는 전날 공시에서 에이디칩스에 대해 "'내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생' 공시에서 최근 4사업 연도 연속 영업손실 발생사실을 확인했다"며 "4사업연도 연속 영업손실 발생사실이 확인되는 경우 코스닥시장상장규정 제53조에 따라 관리종목으로 지정될 수 있다"고 알렸다.

에이디칩스는 같은날 공시에서 지난해 42억9552만원의 영업 손실을 기록해 적자를 유지했다고 밝혔다. 당기순손실 역시 74억6650만원으로 적자를 이어갔다. 이 회사의 매출액은 251억3869만원으로 전년동기 대비 24.5% 올랐다.

