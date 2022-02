'美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락

[아시아경제 지연진 기자]11일 국내 증시는 미국의 40년만에 최고 인플레이션의 벽을 넘지 못했다. 코스피 지수는 외국인과 개인 투자자들의 동반 매수로 장 중 낙폭을 줄였지만, 장 마감 직전 기관의 매도세를 확대하며 결국 하락 마감했다. 코스닥 시장은 전날 미국 물가 급등이 촉발한 긴축 우려로 나스닥 지수가 급락하며 투자심리를 위축시키며 큰 폭으로 떨어졌다.

코스피 지수는 이날 전일대비 24.22포인트(0.87%) 하락한 2747.71로 거래를 마쳤다. 지수는 지난밤 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 7.5%로 1882년 이후 최고치를 기록했다는 소식으로 1% 넘게 하락 출발했다. 오후 들어 낙폭을 -0.4%로 축소했지만, 기관들의 순매도 규모가 확대됐고. 장초반 순매수 전환한 개인이 매수세가 갈수록 줄었다. 이날 기관은 4633억원 어치를 순매도하며 코스피 약세를 견인했다. 외국인은 3754억원 어치 순매수해 지수를 떠받쳤고, 개인은 717억원 순매수했다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,700 전일대비 4,400 등락률 +5.04% 거래량 6,974,981 전일가 87,300 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수'美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세[특징주]카카오, 역대 최고실적·주주환원 정책에 상승세 전환 close 가 전날 자사주 매입 등 주주환원 정책을 발표하며 오후 들어 5% 넘게 급등하기도 했지만 4.58% 상승으로 마감했다. 외국인 매수가 집중된 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 2,500 등락률 +1.93% 거래량 6,032,879 전일가 129,500 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들(종합)'美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들 close 는 1.54% 올랐고, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 482,000 전일대비 7,500 등락률 +1.58% 거래량 1,400,677 전일가 474,500 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들(종합)'美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록! close (1.05%)은 나흘만에 반등에 성공했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 500 등락률 -0.66% 거래량 12,005,636 전일가 75,400 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들(종합)또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수삼성전자 자회사 하만, 독일 AR 소프트웨어 기업 인수 close (-0.66%)아 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 4,000 등락률 -1.21% 거래량 449,425 전일가 331,500 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공환율 하락에 강보합세…LG엔솔, MSCI 편입 앞두고 '관망' close (-02.11%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 22,000 등락률 -2.84% 거래량 61,490 전일가 776,000 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'"호실적이 효자" 증시 상승 마감…코스닥 910선까지 회복코스피, 이틀연속 기술적 반등…기관, LG엔솔 상장 후 첫 순매도 close (-2.85%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 633,000 전일대비 28,000 등락률 -4.24% 거래량 269,449 전일가 661,000 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들(종합)여천NCC, 중대재해법 '3호' 위반기업 가능성…긴장하는 여수산단 입주기업들(종합)삼성 124조·하이닉스 8조…'투자 실탄' 늘리는 기업들 close (-4.24%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 547,000 전일대비 22,000 등락률 -3.87% 거래량 363,792 전일가 569,000 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 '슈퍼사이클' 배터리사 부채비율이 65%…재무건전성도 돋보여(종합)국내 배터리 3사, 재무건전성도 '합격점' close (-3.87%) 등 나머지 코스피 시가총액 상위종목은 약세를 기록했다.

미국 물가지표 부담으로 인플레이션 방어주도 상승세를 보이고 있다. 포스코(3.04%)를 비롯한 철강주가 강세를 보였다. 금융주 중에선 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 51,200 전일대비 2,600 등락률 +5.35% 거래량 3,039,601 전일가 48,600 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 '美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세[클릭 e종목] 하나금융지주, 올해 순이익 증가 전망…목표주가 상향하나금융그룹, 순이익 3조5800억… 지주사 출범 이후 첫 3兆 돌파(상보) close 가 저평가 종목으로 분석되면서 5.14% 뛰었다.

코스닥 지수는 18.26포인트(2.04%) 하락한 877.42까지 후퇴했다. 개인이 2285억원 어치 순매수하며 지수 방어에 나섰지만,

외국인과 기관이 각각 1203억원과 1254억원 상당을 순매수하며 지수를 크게 떨어뜨렸다.

호실적을 발표한 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 333,000 전일대비 14,000 등락률 +4.39% 거래량 613,259 전일가 319,000 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개'美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세에코프로비엠, 지난해 4분기 영업이익 286.5억원…전년대비 99%↑ close (4.39%)과 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 70,800 전일대비 900 등락률 +1.29% 거래량 1,355,425 전일가 69,900 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 미국 물가만 바라본 국내 증시 혼조 마감…실적장세 국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들 close (1.29%)를 제외한 나머지 시가총액 상위 종목이 대부분 하락했다. 특히 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 95,800 전일대비 10,800 등락률 -10.13% 거래량 3,949,265 전일가 106,600 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수'美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록! close 가 전날 하한가에 급접한데 이어 이날도 10.13% 급락했다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 178,300 전일대비 9,500 등락률 -5.06% 거래량 656,584 전일가 187,800 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 '美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'"호실적이 효자" 증시 상승 마감…코스닥 910선까지 회복 close (-5.06%)와 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,500 전일대비 6,800 등락률 -5.14% 거래량 270,977 전일가 132,300 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 [특징주] CJ ENM, 부진한 실적에 6% ↓[클릭 e종목] CJ ENM, 단기적 수익성 둔화…목표주가 하향국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 close (-5.14%)도 가파른 하락세를 보였다.

이 밖에는 태양금속 태양금속 004100 | 코스피 증권정보 현재가 1,700 전일대비 390 등락률 +29.77% 거래량 2,910,781 전일가 1,310 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개'美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 이 테슬라 납품소식에 상한가를 기록했고, 에이디칩스 에이디칩스 054630 | 코스닥 증권정보 현재가 465 전일대비 199 등락률 -29.97% 거래량 9,436,807 전일가 664 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 '美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세[특징주] 에이디칩스, 관리종목 지정 우려에 장 초반 하한가드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 와 리더스코스메틱 리더스코스메틱 016100 | 코스닥 증권정보 현재가 2,120 전일대비 905 등락률 -29.92% 거래량 934,832 전일가 3,025 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 '美 물가 공포' 진정세…철강·금융 인플레 방어株 강세[특징주]4년연속 적자 리더스코스메틱, 관리종목 우려에 하한가 리더스코스메틱, 김진상 대표 선임…공동대표 체제 전환 close 은 관리종목 지정 예고로 가격제한선까지 떨어졌다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "미국 소비자물가지수 급등으로 인한 국채금리 급등, 금리인상 강도 자극 우려가 반영됐다"며 미국 증시에서 국채금리 급등한 여파로 나스닥 낙폭이 더 컸던 점도 코스닥 지수에 부담으로 작용했다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr