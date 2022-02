[아시아경제 김종화 기자] 최병민 깨끗한나라(주) 회장이 서울대학교병원에 병원발전기금 및 의학연구비 목적으로 3억원을 후원했다.

지난 9일 서울대병원에서 진행된 발전기금 전달식에는 최병민 깨끗한나라 회장, 김연수 서울대병원장, 김효수 의생명 연구원장, 이유진 대외협력실장, 서경석 교수, 박경수 교수, 강현승 교수 등 병원 관계자들이 참석했다.

최병민 회장은 깨끗한나라(주) 회장, 한국제지자원진흥원 이사장과 경기고등학교총동창회 회장을 역임하고 있으며, 2021년 3월에는 서울 용산구청 유공납세자 표창을 받은 바 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr