“인턴 탐코봇, 배달왔습니다” 코트야드 타임스퀘어 호텔 로봇 배달 서비스 운영

[아시아경제 전진영 기자] 영등포 타임스퀘어에 위치한 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔은 로보티즈와 함께 자율주행로봇 인턴사원 ‘탐코봇’을 운영한다고 11일 밝혔다. 호텔에 투입되는 제품은 로보티즈의 실내 자율주행 로봇 ‘집개미’로 한 달간의 시범 운영을 거쳐 2월 말부터 본격적인 호텔 딜리버리 서비스를 도입한다.

로봇 집개미는 사람을 대신해 생수나 수건 등 고객들이 필요로 하는 물품을 직접 객실 앞까지 배송할 수 있다. 호텔 로비에서 직원이 목적지를 입력하면 장애물을 인식해 자동으로 경로를 생성하면서 객실로 향한다.

특히 자율주행 로봇 중 국내 최초로 로봇 팔이 탑재되어 있어 별도의 통신 장치 없이도 버튼 조작 및 카드 태깅, 객실 노크 등이 가능하다. 사람의 도움 없이도 엘리베이터 버튼을 직접 조작해 각 층을 자유롭게 이동하고, 객실 앞에 도착하면 초인종을 눌러 고객을 호출할 수 있다.

로봇팔 기능은 작동의 편리함도 있지만 경제적 효과도 크다. 기존 실내 서비스 로봇의 경우 층간 이동을 위해 엘리베이터 연동 등을 위한 별도의 통신 장비 및 시스템 구축이 필요해 비용 부담이 컸다. 하지만 로봇 팔이 탑재된 집개미는 기존 인프라를 그대로 유지하면서도 바로 현장에 나갈 수 있다.

배달 로봇은 호텔 5~16층을 오가며 24시간 배달 서비스를 제공할 예정으로, 투숙객 전용 객실 용품부터 다양한 F&B 서비스까지 선보일 계획이다. 이어 오는 3월부터 투숙객 대상 로봇 서비스 이용 인증샷을 남길 시 푸짐한 혜택을 제공하는 이벤트가 6개월 가량 진행될 예정이다. 자세한 내용은 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

