[아시아경제 황윤주 기자] KB증권은 11일 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 48,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,000 2022.02.11 07:55 장시작전(20분지연) 관련기사 하나금융그룹, 순이익 3조5800억… 지주사 출범 이후 첫 3兆 돌파(상보)하나금융그룹, 작년 4Q 순이익 8546억…연간 이익 3兆 돌파(1보)하나금융, '함영주 회장' 빠른 결정…악재 돌파 자신감 close 에 대해 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 6만8000원으로 상향했다.

강승건 KB증권 연구원은 "2022년에도 순이자마진(NIM) 상승에 따른 순이자이익 증가가 전망되고, 2022년 예상 주당배당금(DPS) 3350원 기준 7.0%의 배당수익률이 예상된다"며 이같이 밝혔다.

강연구원은 "2022년 NIM 전망치 상향을 반영해 2022년 연결기준 지배주주순이익 전망치를 3조8000억원으로 직전대비 7.2% 상향한다"고 분석했다.

또 강 연구원은 "2022년 1분기 반영될 희망퇴직 비용이 작년 대규모 비화폐성 환차손 부담 완화와 상쇄돼 작년에 '전사적자원관리(ERP)'를 시작한 경쟁 금융지주와 유사한 이익 증가율을 시현할 것으로 전망된다"고 내다봤다.

