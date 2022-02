오후 9시까지 4만9721명 확진…어제보다 1284명 ↑

경기 1만6291명-서울 1만1531명 등 수도권만 3만1214명

[아시아경제 유병돈 기자] 오미크론 변이가 확산되면서 10일 오후 9시까지 코로나19 신규 확진자가 5만명에 육박했다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 양성 판정을 받은 확진자는 모두 4만9721명으로 집계됐다.

전날의 4만8437명보다 1284명 증가한, 동시간대 역대 최다 기록이다.

설 연휴와 주말·휴일을 거치면서 누적된 광범위한 감염이 주중 들어 대규모 환자 발생으로 나타나고 있다.

이날 9시까지 집계치는 1주일 전인 지난 3일 동시간대 집계치(2만2345명)의 2.2배 수준이다. 2주 전인 지난달 27일(1만1804명)과 비교하면 약 4.2배다.

집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 11일 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 또다시 5만명을 넘을 것으로 보인다.

앞서 10일 0시 기준으로 발표된 신규 확진자수는 5만4122명으로 처음 5만명을 넘었다.

이날 오후 9시까지 신규 확진자는 수도권에서 3만1214명(62.8%), 비수도권에서 1만8507명(37.2%) 발생했다.

시도별로는 경기 1만6291명, 서울 1만1531명 등 두 지역에서만 각각 1만명이 넘었다. 또 인천 3392명, 부산 2360명, 대구 2063명, 경북 1929명, 경남 1871명, 충남 1596명, 대전 1423명, 광주 1385명, 전북 1260명, 충북 1156명, 강원 1077명, 울산 795명, 전남 790명, 제주 469명, 세종 333명 등이다.

지난 4일부터 1주일간 신규 확진자는 2만7438명→3만6345명→3만8689명→3만5283명→3만6717명→4만9567명→5만4122명으로 하루 평균 약 3만9737명이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr