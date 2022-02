김재연 후보, '성평등임금공시제' 민간기업까지 의무화

[아시아경제 오주연 기자] 김재연 진보당 대선 후보가 10일 '성평등 임금공시제'를 공공기관뿐 아니라 민간기업까지 의무화하겠다고 밝혔다.

이날 김 후보는 서울시 종로구 진보당 대회의실에서 '페이미투(Pay Me Too)'를 제안하는 기자회견을 열고, 두 번째 공약으로 성평등임금공시제를 발표했다.

김 후보는 "여성들의 열악한 노동조건과 낮은 임금은 여성의 사회적 진출을 가로막고 젠더불평등을 심화시켜왔다"며 "여성들은 남성지원자 선호로 인해 노동시장에 진입할 때부터 체계적으로 차별 받고, 고위관리직에 여성이 진입하지 못하는 ‘유리천장’으로 상장법인의 여성임원 비율이 고작 5.2%에 불과한 현실"이라고 비판했다.

또한 성별 직종분리 역시 임금격차의 요인이라고 지적하며 "여성들이 집중되어 있는 직종에 대한 과도한 저평가, 특히 요양·가사서비스 노동과 같이 고용단절 이후 재취업 여성이 주로 수행하는 돌봄 노동의 경우 대표적인 저임금 노동으로 취급되어 '숙련'이 필요하지 않고, 여성이 애를 키우고 집안일을 하며 자연적으로 체득하는 것이라는 돌봄에 대한 잘못된 인식이 저임금화를 뒷받침해 온 것"이라고 말했다.

그러면서 돌봄이 공적 서비스로 여겨지고 있는 만큼 돌봄노동의 사회적인 재평가를 위해서는 무엇보다 국가 차원의 노력이 필요하다고 강조했다.

김 후보는 ▲성평등임금공시제, 공공기관뿐만 아니라 민간기업까지 의무화 ▲100인 이상 규모의 기업부터 '성평등지표' 평가를 시행, 기준 점수에 미치지 못한 기업의 경우 '총급여액의 1%'를 벌금으로 징수 ▲'돌봄적정임금'으로 여성 집중 직종에 대해서 임금인상 추진 ▲고용차별 시정 담당 전문위원회를 설치 등의 내용을 담은 성평등 임금공시제를 제안했다.

이와 함께 김 후보는 성별임금격차 해소를 위해 직장생활을 시작하는 2030여성들, 여성 집중 직종에서 일하는 여성들, 고용단절을 경험한 중년 여성들 모두와 함께 '페이미투 운동'을 시작하고 오는 3월 8일 여성의 날에 거리로 나서겠다고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr