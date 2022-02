"여가부 없었으면 우린 죽었다" 이용수 인권운동가 호소에…이준석 "후보가 정한 공약"

'여가부 폐지' 철회 요청에…이준석 "위안부 문제에 더 큰 지원하겠다"

유엔고문방지협약 회부 촉구 결의안 통과 요청도

0

[아시아경제 박현주 기자] 일본군 '위안부' 피해자인 인권운동가 이용수(94) 씨가 이준석 국민의힘 대표에게 '여성가족부(여가뷰 폐지' 공약을 철회해달라고 호소했다.

이씨는 10일 오전 국회에서 이 대표를 만나 국회 차원의 '위안부 문제' 유엔 고문방지협약 회부 촉구 결의안 통과를 요청한 뒤 "한 가지 부탁이 있다"며 "여가부 폐지하는 것, 그것(여가부)을 없앴으면 우리는 죽었다"고 말했다.

그러자 이 대표는 "그 일을 제대로 할 부처를 둬서 지원하도록 하겠다"고 답했다.

동석한 이씨 측 관계자는 "여가부 예산을 두 배로 늘려주면 된다. 그러면 더 많은 사전 준비를 잘 할 수 있다"고 요청했다.

이씨가 재차 "여가부 없으면 저희가 죽었다"고 토로하자, 이 대표는 "저희가 위안부 문제에 대해 더 큰 예산과 더 큰 지원을 하겠다"고 약속하며 "공약이 나와서 (윤석열) 대선 후보가 그렇게 정했다"고 설명했다.

이 대표는 면담 뒤 기자들과 만나 이 할머니가 여가부 폐지 반대 입장을 밝힌 것에 대해 "그 부분은 공약화한 사안이고, 세밀한 검토를 해서 한 것이라 입장 변화가 없을 것으로 보인다"고 밝혔다.

이 대표는 이어 "다만 할머니 말씀은 여가부에서 수행하던 위안부 피해 여성 지원 등이 전혀 차질 없기 바란다는 뜻으로 받아들인다"며 "실제로 위안부 문제 관련해서 저희가 개편하는 정부조직법 체계 하에서는 실무적이고 강한 협상력을 가진 부처들이 이 일을 맡아 처리하길 기대한다"고 언급했다.

그는 또 "외교부에서도 이 문제를 자신이 주인인 것처럼 맡아서 했으면 좋겠고, 노동·인권에 대한 부처 개편을 강화하는 방향으로 갈 것"이라고 부연했다.

이날 면담에서 이씨는 "대통령이 명하고 외교부가 서신을 띄우면 되는데 왜 안 하는지 모르겠다"며 "유엔 고문방지협약을 하도록 법안을 통과시켜달라"고 요청했다. 국민의힘 양금희 의원은 유엔고문방지협약 회부 촉구 결의안을 대표 발의한 상태다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr