[아시아경제 유병돈 기자] 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 890,959 전일가 26,150 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피 4Q 실적 전망치 하향…한달 전보다 6.3%↓[클릭 e종목]강원랜드, 영업환경 위축에도 버틴다 "목표주가는 하향"먹는 코로나 약보단 외국인…중국 규제 바라보는 카지노株 close 는 연결 기준 작년 한 해 영업손실이 527억원으로 전년(4316억원)과 비교해 적자 폭이 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 7884억원으로 전년 대비 64.7% 증가했다. 순손실은 106억원으로 적자 폭이 축소됐다.

4분기 영업손실은 201억원으로 전년동기(761억원)와 비교해 적자 폭이 줄었다. 같은 분기 매출과 순손실은 각각 2421억원과 110억원이었다.

