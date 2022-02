휴젤, 지난해 매출 2452억… 영업이익 24.4% ↑

[아시아경제 이춘희 기자] 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 148,400 전일대비 4,000 등락률 -2.62% 거래량 35,858 전일가 152,400 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 휴젤 '보툴렉스', 유럽 HMA 품목허가 승인 권고휴젤 보툴리눔 톡신 품목허가 취소 집행정지 식약처, 승인 없이 보톡스 판 휴젤·파마리서치에 '허가 취소' 강경 조치 (종합) close 이 전년 대비 연매출 16% 성장하는 등 매출을 기록하는 등 지속적인 성장세를 이어가고 있다.

은 지난해 연결 기준 실적이 매출액 2451억5311만원, 영업이익 971억3675만원을 기록했다고 10일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 16.2%, 24.4%씩 성장한 수치다. 이에 따른 영업이익률 역시 2.6%포인트 오른 39.6%를 나타냈고, 당기순이익은 601억3506만원으로 32.7% 증가했다. 연이은 최대 경영 실적 기록을 이어가고 있다.

회사 측은 국내 메디컬 에스테틱 시장에서 독보적인 선도 지위를 확립하는 한편 글로벌 시장에서의 가시적인 매출 성장을 최대 매출 경신의 주요 동력으로 평가했다. 특히 휴젤의 대표 제품인 보톨리눔 톡신은 '6년 연속 국내 시장 점유율 1위' 타이틀을 유지하면서 지난해 매출이 전년 대비 13.8% 증가하는 등 지속적인 입지를 다지고 있다.

해외 매출 역시 전년 대비 36.3% 성장세를 유지했다. 특히 지난해 국내 기업 중 처음으로 진출한 중국 시장 매출이 본 궤도에 오르며 아시아 지역 매출이 전년 대비 30.7% 성장했다. 지난해 2월 '레티보 온라인 론칭회'를 시작으로 중국 유통 파트너 사환제약과 현지 법인 휴젤 상하이 에스테틱의 협업 아래 진출 첫 해 목표였던 시장점유율 10%를 달성했다.

휴젤은 올해 역시 국내외 시장 확대에 주력할 예정이다. 중국의 시장점유율을 20%까지 끌어올리는 한편 지난 1월 유럽의약품안전관리기구연합체(HMA)의 품목허가 승인 권고를 받은 유럽 시장은 올해 1분기 첫 선적에 나설 예정이다. 또한 보톨리눔 톡신 세계 최대 시장인 미국 내 품목허가를 올해 상반기 안으로 획득하고, 캐나다와 호주 역시 3분기 내 품목허가를 받는다는 계획이다.

휴젤 관계자는 "오랜 시간 쌓아온 휴젤의 기업 가치와 신뢰도를 통해 다시 한번 사상 최대 매출 경신이라는 성과를 거둘 수 있었다"며 "올해 중국, 유럽, 미국을 비롯해 세계 주요 시장 진출이 본격화되는 만큼 '메디컬 에스테틱 산업의 글로벌 선도기업 도약'이라는 기업 가치 실현에 주력해 나갈 예정"이라고 말했다.

