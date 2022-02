하이투자증권, 지난해 영업익 2265억…"3년 연속 사상 최대 실적"

연간 영업이익 2000억원 첫 돌파

[아시아경제 이민지 기자] 하이투자증권이 사상 최대 실적을 갱신하며 연간 영업이익 2000억원을 처음으로 돌파했다.

10일 하이투자증권은 지난해 연결기준 연간 영업이익 2265억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 69.0% 증가한 수치로, 3년 연속으로 사상 최대 실적을 경신하며 5년 연속 성장세를 이어갔다.

하이투자증권은 2020년에 최초로 연간 영업이익 1000억원대를 기록한데 이어, 1년 만에 연간 영업이익이 2000억원을 넘어섰다. 당기순이익은 전년 동기 대비 46.9% 증가한 1639억 원으로 2년 연속 1000억원대를 기록했으며, 주요경영지표인 자기자본이익률(ROE)는 14.5%를 보이며 높은 수익성을 유지했다.

DGB그룹 내 손익 기여도는 26.8%로 전년 동기 대비 0.5%p 증가하며 그룹 내 비은행 부문의 실적을 주도했다. 별도기준 연간 영업이익은 2266억원, 당기순이익은 1674억억원으로 전년 동기 대비 각각 74.0%, 56.7% 증가했다.

하이투자증권은 최대 강점 분야인 IB·PF사업의 지속적인 성장과 더불어 상품운용 사업 부문의 영업호조에 따라 호실적세를 이어갔다. IB·PF사업의 연간 순영업수익은 2712억원으로 전년 동기 대비 31.9% 증가했다.

부동산 금융부문은 사업 호조에 따라 수익 성장세를 이어 갔으며, IB부문에서는 유상증자, 스팩 상장, 공모채 인수단 참여 등의 다양한 업무를 진행했다. 셀다운 등을 통해 우발채무도 적극적으로 관리하고 있다. 자기자본대비 우발채무 비율은 124.2%로 전 연말 대비 12.6% 감소했으며, 부동산채무보증비율을 자기자본의 100% 이하로 유지 하도록 하는 금융당국의 규제 기준은 88.7%를 유지하고 있다.

상품운용 사업은 전년 동기 대비 143.2% 증가한 910억원의 연간 순영업수익을 기록했다. 장외파생상품 운용과 PI 등 고유재산 운용 부문의 평가이익 증가에 따라 상품운용 사업의 수익 규모가 크게 증가했다. 위탁중개 사업의 경우 연간 순영업수익 824억원을 기록하며 전년 동기 대비 1.6% 소폭 증가하는데 그쳤다.

홍원식 대표이사는 “부동산금융 등 주요 사업부문의 호조에 따라 3년 연속 사상 최대 실적을 갱신할 수 있었다” 며 “물적 자본의 효율적 사용과 시스템화 된 경영을 바탕으로 지속가능한 탄탄한 도약을 도모하여 현재의 성장세를 이어갈 수 있도록 할 것” 이라고 밝혔다.

