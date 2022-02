윤석열 "文 대통령, 성역 없는 사정 늘 강조…제 생각과 같다"

"윤석열 사전에 '정치 보복'이란 단어는 없다"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 10일 "문재인 대통령께서도 늘 법과 원칙에 따른 성역 없는 사정을 늘 강조해오셨다"며 문 대통령과 자신의 생각은 같다고 밝혔다.

윤 후보는 이날 재경전라북도민회 신년 인사회에 참석한 후 기자들과 만난 자리에서 문 대통령이 '적폐 수사 발언'과 관련 사과를 요구한 점에 대해 "윤석열 사전에 정치 보복이란 단어는 없다"며 이처럼 말했다.

이어 윤 후보는 "그것은 검찰에 재직할 때나 정치를 시작해 오늘에 이르기까지 전혀 변화가 없는 것"이라며 "제가 당선이 되면 어떠한 사정과 수사에도 일절 관여하지 않겠다는 뜻에서 민정수석실을 폐지하겠다는 말씀을 벌써 지난 여름부터 드린 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

후보가 생각하는 문재인 정부의 적폐가 무엇이냐고 묻는 질문에는 "오늘은 그 이야기를 하지 않는 게 좋겠다"고 답했다. 또 청와대에 사과할 의향이 있냐고 묻자 윤 후보는 재차 "문 대통령의 생각과 제 생각이 같다라고 말한 것"이라고 했다.

