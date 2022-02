쿠첸, 전기밥솥 6종 리콜…"증기 누설 결함"

[아시아경제 최동현 기자] 주방가전 업체 쿠첸이 11일부터 ‘121 밥솥’ 10인용 일부 제품에 대해 자발적 리콜(무상수리)을 실시한다고 10일 밝혔다.

쿠첸은 지난달 자사 고객만족센터를 통해 ‘121 밥솥’ 10인용 제품의 증기누설 서비스건을 접수해 원인 파악에 나섰다. 그 결과 일부 모델에 뚜껑 체결(잠금) 장치에 규격 치수가 초과된 부품이 혼입된 것을 확인했다. 부품 치수 문제가 있을 경우 취사 및 자동세척 기능 작동 시 드물게 증기가 누설될 수 있다. 쿠첸은 해당 사례를 파악한 즉시 국가기술표준원 및 한국소비자원과 대책을 논의해 이번 리콜을 결정했다.

자발적 리콜 대상 모델은 쿠첸 ‘121 밥솥’ 10인용 제품 중 6개(모델명 CRT-RPK1040I, CRT-RPK1040M, CRT-PMP1040KR, CRT-PIP1040KR, CRT-RPK1070S, CRT-RPK1070W)로 약 3만대다. 단, '121 밥솥’ 6인용 전제품과 스테인리스 내솥이 적용된 ‘121 마스터+', '121+ 밥솥’은 리콜 대상이 아니다.

쿠첸은 지난해 7월부터 올해 1월까지 제조 및 판매된 제품 중 일부 제품이 리콜 대상에 해당된다고 밝혔다. 해당 제품은 무상 부품 교체 서비스를 진행할 예정이다.

리콜 신청은 11일부터 쿠첸 공식 홈페이지 ‘쿠첸몰’에서 제품 시리얼 번호를 입력해 대상 여부를 확인한 뒤 바로 신청할 수 있다. 쿠첸 콜센터를 통해서도 대상 제품 확인 및 무상 부품 교체 서비스 신청이 가능하다. 오프라인으로는 쿠첸 서비스 센터 방문을 통해 접수할 수 있다. 자발적 리콜 대상 제품에 한해 구매 영수증이 없어도 무상 부품 교체 서비스 신청이 가능하다.

쿠첸 박재순대표는 “고객분들께 송구하다"면서 "가능한 많은 방법으로 고객 알림 활동을 하는 것은 물론, 향후 이 같은 일이 생기지 않도록 전 과정을 철저히 관리할 것을 약속드린다”고 밝혔다.

