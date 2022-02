[특징주]'깜짝 실적' 아모레퍼시픽, 리오프닝 기대 타고 8% 급등

[아시아경제 지연진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 178,500 전일대비 15,000 등락률 +9.17% 거래량 1,113,688 전일가 163,500 2022.02.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"아모레퍼시픽, 단기 주가 상승 매력…목표가 11%↑"아모레퍼시픽,지난해 영업익 3434억…전년 대비 140% 증가LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 close 이 지난해 영업이익이 흑자로 전환하면서 10일 주식 시장에서 8% 넘게 급등 중이다.

아모레퍼시픽은 이날 오후 2시16분 기준 전일대비 8.26%(1만3500원) 오른 17만7000원에 거래되고 있다.

지난해 실적이 크게 개선된데다 코로나19 대유행이 정점을 찍은 뒤 경제 정상화가 이뤄지면 수혜를 보면서 실적이 더 늘어날 것이라는 전망이 나오면서 주가가 뛴 것으로 보인다.

앞서 유안타증권은 이날 아모레퍼시픽의 지난 4분기 매출이 전년 동기 대비 15% 증가한 1조3000억원, 영업이익은 흑자전환 한 256억원이라고 전했다. 급여 관련 일회성 비용을 제외하면 컨센서스를 46% 상회한 수치다.

국내 면세와 디지털 확대, 고정비 축소에 따른 체질개선 효과가 나타난 영향이다. 당기순손실 544억원 기록했는데, 국내외 직영점 폐점손상차손 440억원을 반영한 영향이다.

박은정 유안타증권 연구원은 "이번 실적은 디지털 대전환, 브랜드 강화로 국내 체질개선이 돋보였다"며 "중국 또한 이니스프리 구조조정을 가속화 함에 따라 2022년 중국의 체질개선이 기대된다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr