[올림픽] 클로이 김, 여자 스노보드 하프파이프 사상 첫 2연패 달성(종합)

[아시아경제 서믿음 기자] 교포 선수 클로이 김(미국)이 스노보드 여자 하프파이프에서 올림픽 최초 2연패를 달성했다.

클로이 김은 10일 중국 허베이성 장자커우의 겐팅 스노우파크에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 94.00점을 기록해 금메달을 손에 거머쥐었다. 2018년 평창 동계올림픽에 이어 올림픽 2회 연속 우승이다.

여자 스노보드 하프파이프에서 2회 연속 금메달은 1998년 나가노 동계올림픽부터 스노보드가 정식 종목이 된 이후 이번이 처음이다.

전날 예선에서 87.75점을 획득, 1위로 결선에 오른 클로이 김은 1차 시기에서 유일한 90점대인 94.00점을 받아 경쟁자들을 압도했다. 1차 시기 2위는 86.00점을 기록한 도미타 세나(일본)였다.

2차, 3차 시기에는 연기 도중 넘어지는 실수를 보이면서 20점대 점수로 경기를 마쳤다. 다만 이 종목 결선은 세 차례 시기 가운데 가장 좋은 점수를 자신의 성적으로 삼는 방식이기 때문에 1차 시기에서 높은 점수를 받은 클로이 김으로서는 여유가 있었다.

2차 시기에 90.25점을 받은 스페인의 케랄트 카스텔레가 3.75점 차로 추격해 왔다. 3차 시기 맨 마지막 순서였는데 앞서 연기한 선수들 가운데 아무도 클로이 김의 1차 시기 점수를 넘지 못했기에 클로이 김은 이미 금메달을 확정한 상태에서 가벼운 마음으로 연기에 나섰다.

결과적으로 클로이 김이 금메달을 가져가는 데는 아무런 문제가 없었다. 카스텔레가 은메달, 88.25점의 도미타가 동메달을 각각 차지했다.

남자부에서는 2006년 토리노와 2010년 밴쿠버에서 '스노보드 전설'로 불리는 숀 화이트(미국)가 2연패를 했다. 화이트는 2018년 평창에 이어 올해 대회에서도 또 2연패를 노린다. 남자 결선은 11일에 열린다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr