'갤럭시 언팩' 대목…LG유플, 온라인 요금제 프로모션

공식 온라인몰 '유샵'서 4월 말까지 진행

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스가 공식 온라인몰 '유샵'에서 올해 '갤럭시 언팩(신제품 공개)' 시즌에 맞춰 4월 말까지 온라인 전용 다이렉트 요금제 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

LG유플러스는 MZ 세대를 겨냥해 온라인 전용 다이렉트 요금제 혜택을 강화했다. 다이렉트 요금제의 2030고객 비중은 일반 요금제 대비 2.5배에 달한다.

우선 ‘5G다이렉트65’ 요금제 고객을 위해 쉐어링 데이터 10GB와 스마트기기 요금 할인(1회선) 혜택을 신설하고 콘텐츠·세컨 디바이스 수요에 맞춘 상품 2종도 내놨다.

‘넷플릭스+유튜브 프리미엄 팩’과 최신 갤럭시 디바이스를 제공하는 ‘갤럭시 팩’ 상품이다. 넷플릭스+유튜브 프리미엄 팩 가입자는 매월 넷플릭스 베이식과 유튜브 프리미엄을 추가 비용 없이 이용할 수 있다. 한 번에 2가지의 온라인동영상서비스(OTT) 서비스를 혜택으로 제공하는 상품은 국내 최초다. 유튜브 프리미엄은 가입 후 최대 24개월 간 제공된다.

갤럭시 팩­은 가입자에게 '갤럭시 워치4'와 '갤럭시 버즈2'를 제공하는 요금제다. 고객이 24개월간 할부로 구매 후 갤럭시 팩을 24개월 간 유지 시 할부 금액을 전액 할인해주는 식이다. 다만 할부이자 5.9%는 별도로 청구된다. 24개월 유지 기간이 끝나면 추가 비용 없이 기기를 이용할 수 있고, 중도 해지 시에는 위약금은 없지만 남은 기기 값을 지불해야 한다.

5G 다이렉트 51과 LTE 다이렉트45 요금제 가입자 대상 이용요금 할인 프로모션 문턱도 낮췄다. 기존에는 만 39세 이하 고객에게만 할인이 적용됐지만 개편을 통해 나이 제한을 없앴다. 프로모션 이용 시 월 5만1000원 상당의 5G 다이렉트51 요금제를 월 4만8500원에, 월 4만5000월 상당의 LTE 다이렉트45 요금제를 월 3만9700원에 이용할 수 있다. 요금할인은 최대 2024년 4월 30일까지 적용된다.

다이렉트 요금제 이용 시 매월 1회 쇼핑쿠폰도 제공한다. 5G다이렉트65(1만원), 5G다이렉트51(8500원), 5G다이렉트37.5(8000원), LTE다이렉트45(1만원)이다. 이는 네이버페이·GS25·옥션·G마켓·요기요·카카오T·하나멤버스·GS프레시몰에서 사용 가능하다.

박찬승 LG유플러스 컨슈머사업그룹장은 “콘텐츠 소비량이 많고 세컨 디바이스에 관심이 높은 MZ세대의 특성을 반영해 다이렉트 요금제 혜택을 강화했다”며 “맞춤형 혜택을 통해 온라인 전용 요금제 경쟁력을 높이고, 고객이 자신에게 알맞은 요금제를 고를 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr