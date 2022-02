라이프시맨틱스 '닥터콜', 美 재외국민 대상 비대면 진료 나선다

[아시아경제 이관주 기자] 디지털 헬스케어 전문기업 라이프시맨틱스가 미국 재외국민을 대상으로 비대면 진료 서비스에 나선다.

라이프시맨틱스는 메타케이 인텔리전스와 비대면 진료 사업 분야의 업무 제휴를 위한 양해각서를 체결했다고 10일 밝혔다.

메타케이 인텔리전스는 지난해 11월 미주한인상공회의소와 업무협약(MOU)을 맺고 ▲비대면 진료 ▲의료관광 ▲개인맞춤형 건강관리 및 증진을 위한 다양한 서비스를 제공하기로 약정했다.

이번 협약을 통해 라이프시맨틱스는 미국에 거주하는 250만명의 한인상인 및 미주한인상공회의소 총연합회 회원들에게 비대면 진료 플랫폼 '닥터콜(Dr. Call)'을 단독으로 서비스한다.

양사는 미국 재외국민을 대상으로 한 닥터콜의 비대면 진료 서비스가 성공적으로 진행될 경우 해당 비즈니스 모델을 타 국가로 확장하고, 메타버스가 연계된 공동 기술 개발 및 정부과제 수행 등도 함께 추진할 방침이다.

‘닥터콜’은 2020년 6월 민간 규제 샌드박스 1호로 재외국민 대상 비대면 진료 서비스에 대한 임시허가를 받은 국내 첫 비대면 진료 플랫폼이다. 보험가입 등의 과정을 거쳐 지난해 6월 첫 진료가 진행됐다. 해외 교민 단체를 대상으로 서비스를 제공하는 것은 이번이 처음이다.

닥터콜에서 환자의 기본 건강정보(혈압·혈당·체온·심박수·활동량) 데이터를 전달하고 진료예약을 하면, 국내 상급종합병원 등의 의료진이 화상진료, 온라인상담, 2차 소견 서비스 등을 제공해 재외국민의 의료 문의를 해결해준다. 필요 시 부처 협의 후 인공지능(AI) 치료 솔루션도 지원받을 수 있다.

이때 병원으로 전송되는 환자의 민감개인정보는 라이프시맨틱스의 개인건강기록(PHR) 상용화 플랫폼 '라이프레코드(LifeRecord)'에서 통합 관리된다. 라이프레코드는 ISMS-P(정보보호·개인정보보호 관리체계) 및 미국 의료정보보호법 HIPAA 적합성 인증을 획득하며 글로벌 수준의 높은 보안 기술력을 보유하고 있다.

김수만 라이프시맨틱스 닥터콜 TF팀장은 "미국 재외국민들에게 제공되는 닥터콜 서비스는 비대면 진료의 또 다른 모범사례가 될 것"이라며 "미국을 넘어 세계 각국 글로벌 인프라를 구축해 사용자 경험을 증대시킬 수 있도록 디지털 헬스케어 서비스 고도화에 더욱 집중하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr