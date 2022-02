노규덕 "대북관계, 추운 겨울로 돌아갈지 중요한 시점…상황 유동성 높아"

[아시아경제 이지은 기자] 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장은 9일(현지시간) 북한의 미사일 도발과 관련해 "(대북관계가) 추운 겨울로 돌아갈 것이냐, 온화한 계절로 돌아갈 수 있느냐 중요한 시점"이라며 "상황의 유동성이 높고 굉장히 민감한 상황"이라고 밝혔다.

노 본부장은 한미일 북핵 수석대표 협의 및 한미일 외교장관회의 배석을 위해 이날 하와이에 도착, 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

노 본부장은 "그간 여러가지 협의를 한미, 한일간에 해 왔는데 가장 효과적인 방안을 만들어서 다시 한번 관여의 노력을 하는 그런 계기가 되기를 기대하고 왔다"며 "상황의 안정적 관리가 무엇보다 중요하고, 국내외 정세의 유성동이 늘어나고 있기 때문에 이 시점에 어떻게 하면 북한에 가장 효과적으로 관여할 수 있을 방안에 대해 심도 있게 구체적으로 협의를 갖고자 한다"고 말했다.

한편 한미일 외교장관 회담에 이어 한미일 국방장관도 곧 회담을 가질 전망이다. 연이어 미사일을 쏘아올리는 북한의 도발에 한미일 외교·국방장관이 연쇄 회동을 갖는 셈이다. 존 커비 미국 국방부 대변인은 이날 한미일 국방장관 회담 개최 여부와 관련해 "곧 알릴 것이 있을 것"이라고 말했다.

