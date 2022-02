신한카드, 고객자문단에 금융소외층·소상공인 신규 확충

3000명 규모 고객자문단 운영…업계 최대

[아시아경제 유제훈 기자] 신한카드가 금융소외계층 및 소상공인 고객 패널을 신규 확충, 3000명 규모의 고객자문단을 운영한다. 신한카드는 고객자문단 '신한사이다'에 장년층, 외국인 등을 비롯한 금융소외계층과 소상공인 패널을 신설 운영한다고 10일 밝혔다.

신한카드는 우선 세대·계층간 디지털 격차를 해소하기 위해 그간 디지털 금융에 익숙하지 않거나 접근하기 어려웠던 장년층, 외국인이 포함된 고객패널을 신설했다. 200여명 규모의 해당 패널은 디지털 채널 접근성 등 보다 나은 디지털 서비스 환경구축을 위한 개선안은 도출하고, 신규 상품 및 서비스 정보 제공시 소비자가 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 프로세스 전반을 개선해 나갈 예정이다.

아울러 신한카드는 소상공인 패널을 신설, 코로나19 관련 가맹점의 애로사항을 청취함과 동시에 소상공인 통합 지원 플랫폼 '마이샵 파트너'와 연계, 소상공인에게 실질적인 도움이 될 수 있는 마케팅 및 플랫폼 활용방안도 모색해 나갈 방침이다.

신한카드는 "신설된 패널을 비롯한 다양한 고객 패널 활동으로 고객 관점에서 금융현장의 흐름을 적시에 파악하고, 잠재 리스크를 사전 점검하고자 한다"면서 "앞으로도 고객과 소통·협업을 통해 상호 보완적인 관계와 신뢰를 구축토록 고객 보호활동을 지속 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

