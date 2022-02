[뉴욕마감] 기술주 이틀연속 상승 주도…메타도 5일만에 반등

[아시아경제 박병희 기자] 뉴욕 증시가 기술주 강세에 힘입어 이틀 연속 올랐다. 나스닥 지수가 2% 넘게 오르며 강세장을 주도했다.

9일(현지시간) 뉴욕증시 다우지수는 전거래일 대비 0.86% 오른 3만5768.06으로 거래를 마쳤다. S&P500 지수는 1.45% 상승한 4587.18, 나스닥 지수는 2.08% 급등한 1만4490.37로 마감됐다.

애플(0.83%)과 마이크로소프트(2.18%) 등 시가총액 상위 종목들이 상승 흐름을 이어간 가운데 메타가 5거래일 만에 반등했다. 지난 4거래일 동안 31.8% 급락한 메타 주가는 5.37% 올랐다.

10일 노동부의 1월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 투자자를 불안하게 했던 채권 매도세가 진정되는 모습을 보인 점도 증시에 도움을 줬다. 전날 장중 1.97%까지 오르며 2% 돌파를 목전에 뒀던 10년 만기 미 국채 금리는 1.93%로 하락했다. 장중에는 1.90%까지 떨어지기도 했다.

월스트리트 애널리스트들은 1월 CPI가 7.3%를 기록해 지난해 12월 7.0%보다 더 오를 것으로 보고 있다. 하지만 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 이날 한 인터뷰에서 물가가 곧 하락전환할 수 있다고 말했다.

메타 주가 반등에서 확인할 수 있듯 저가 매수세가 유입되면서 뉴욕 증시가 2월 들어 반등 흐름을 보이고 있다고 월스트리트 애널리스트들은 분석했다. S&P500 지수는 우크라이나 사태 불안감으로 1월에 5.26% 급락했으나 2월 들어 1.59% 상승으로 돌아섰다.

블룸버그는 기업 실적 호조가 투자자들의 불안감을 줄여주고 있다고 분석했다. 지금까지 317개 S&P500 지수 기업이 실적을 발표했으며 이 중 76% 기업이 예상을 웃돈 순이익을 발표했다고 블룸버그는 설명했다. 또 순이익 규모도 예상치보다 6% 가량 많다고 덧붙였다.

기대 이상의 분기 순이익을 발표한 치폴레 주가는 10.2% 급등했다. 리프트 역시 기대 이상의 실적을 발표하며 6.8% 급등했다.

반면 CVS 헬스는 예상치를 웃돈 분기 순이익과 매출을 발표했지만 주가는 5.5% 하락했다.

KFC와 피자헛의 모기업인 얌 브랜즈도 기대 이상의 매출을 발표한 덕분에 2.2% 올랐다.

