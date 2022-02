"국민 우롱", "김빠진 사이다"…野, 김혜경 사과에 맹공

김혜경, '과잉 의전' 사과…"제기된 의혹 끝까지 책임질 것"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 배우자 김혜경 씨가 9일 자신을 둘러싼 '과잉 의전' 논란에 대해 대국민 사과를 했다. 이에 대해 야권은 "맹탕 사과", "김빠진 사이다 같은 회견"이라고 평가절하했다.

함인경 국민의힘 선거대책본부 상근부대변인은 이날 논평을 내고 "김 씨의 사과는 '사과한다고 하니 진짜 사과하는 줄 알았느냐'고 할 정도로 국민을 우롱하는 맹탕 사과였다"고 비판했다.

그는 "'사과'의 구체적인 내용이 전혀 없다. 내용도 없을뿐더러 태도 역시 뉘우치는 기색이 전혀 없다. 도대체 왜 '사과'의 자리까지 만들었는지 알 수 없고, 안 하느니만 못한 '사과'로 또 한 번 공익신고자 A씨와 국민은 기만당했다"며 "오늘 사과를 지켜본 공익신고자 또한 '중요한 질문에 하나도 정확하게 답하지 않았다'고 했다"고 꼬집었다.

이어 "공익신고자의 말대로 국민이 진정 알고 싶어하는 것은, '법인카드(법카) 유용을 어디까지 인정하는지', '그 많은 양의 음식은 누가 먹었는지'인데 이에 대해서는 한 마디도 답이 없었다"며 "도대체 법카 어디까지 얼마나 쓴 거냐. 그 많은 소고기, 샌드위치 등 음식은 누가 다 먹었냐"고 반문했다.

아울러 "'진솔한 사과' 언급하기에 '진솔한 사과'를 할 줄 알았다. 시간 낭비"라며 "진실 규명이 필요하면 제대로 진실 규명하고, '사과'를 하려면 국민께 다시 제대로 사과하라"고 했다.

국민의당은 김 씨의 사과를 '김빠진 사이다'라고 혹평했다. 홍경희 국민의당 중앙선대위 대변인은 논평을 통해 "알맹이는 쏙 빠진 김 빠진 사이다 같은 회견이었다"며 "말로는 책임을 진다고 하나 어떻게 책임을 지겠다는 것인지는 밝히지 않았다"고 지적했다.

이어 "의혹을 받고 있는 김 씨는 애매한 표현으로 넘어갈 것이 아닌 그간 제기된 직권남용 및 공금유용 의혹에 대한 솔직한 고백을 했어야 한다"며 "이번 사건의 본질은 공적 권력을 사유화한 것이다. 특히 국민들의 세금을 본인들의 쌈짓돈 다루듯 유용하고, 공직자를 사적 용무에 활용한 매우 악질적인 행위"라고 직격했다. 또 그는 "흐트러진 공직기강을 위해서도 사법당국의 철저한 수사로 의혹이 규명되어야 할 사안"이라고 강조했다.

정의당도 김 씨의 사과에 대해 비판적인 입장을 보였다. 오현주 정의당 선대본 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "그동안 제기된 김 씨 문제에 대한 국민의 의혹이 해소되지 않았다"며 "오늘 사과가 이 후보 부부의 진심이기를 기대한다"고 밝혔다.

앞서 경기도청 비서실 전 직원 A씨는 이 후보가 경기지사로 재직할 당시 도청 총무과 소속 5급 공무원인 배 씨의 지시를 받고 김 씨를 위해 약 대리 처방, 음식 배달, 옷장 정리 등 개인 심부름을 했다고 폭로했다.

또 이 과정에서 A씨의 개인 카드로 반찬거리 구매 금액을 먼저 결제한 뒤 나중에 경기도의 법인카드로 재결제하는 '바꿔치기 결제'를 했다는 주장도 나와 논란이 됐다.

논란이 커지자 김 씨는 이날 기자회견을 열어 "저의 부족함으로 생긴 일들에 대해 국민 여러분께 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드린다"며 과잉 의전 논란에 대해 사과했다.

그는 "공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과 사의 구분을 분명히 해야 했는데, 제가 많이 부족했다. 국민 여러분들께 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드린다"며 "선거 후에라도 제기된 의혹에 대해 성실하게 설명드리고 끝까지 책임을 질 것"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr