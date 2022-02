[아시아경제 심나영 기자] 일본의 코로나19 일일 신규 확진자가 10만명에 육박했다.

9일 공영방송 NHK는 이날 오후 6시 30분 현재 하루 신규 확진자는 9만7833명을 기록했다고 보도했다. 사망자는 162명으로 전날(159명)에 이어 이틀 연속 최대치가 나왔다.

일본 정부가 9일 도쿄도 등 13개 광역지자체의 방역 비상조치를 3주 연장하기로 했다.

기시다 총리는 이날 오후 고이케 유리코 도쿄도 지사, 요시무라 히로후미 오사카부 지사와 잇달아 회담하고, 두 지역에 총 1000개의 병상을 추가로 확보하겠다고 밝혔다.

