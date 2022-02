'사상 최대실적' 두산밥캣, 작년 영업익 5953억…51.2%↑

매출 5조8162억원, 전년 대비 35.8%↑

콤팩트 장비 수요 증가·GME 제품군 성장이 실적 견인

이 지난해 매출과 영업이익 모두 창사 이래 최대 실적을 기록했다. 콤팩트 장비의 글로벌 수요 증가와 농경 및 조경 장비(GME) 제품군 성장, 두산산업차량 인수가 실적을 견인했다.

은 작년 연결 기준 영업이익이 전년 대비 51.2% 증가한 5953억원을 달성했다고 9일 공시했다. 매출액은 5조8162억원으로 전년 대비 35.8% 증가했다.

4분기 매출액은 전년 동기보다 50.7% 증가한 1조7615억원, 영업이익은 17.4% 증가한 1543억원을 기록했다. 선진 시장의 경기 회복에 따른 물량 증가와 가격인상 효과가 주효했다.

의 기능통화인 달러 기준으로는 연간 매출액 50억8200만달러, 영업이익은 5억2000만달러다. 4분기 매출액은 14억9700만달러, 영업이익은 1억3000만달러다.

은 지난해 전 지역에서 매출 성장을 이뤘다. 북미 지역에선 핵심 제품의 시장 수요증가와 GME 제품 호조로 전년 대비 매출이 27.2% 성장했다. 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역에서는 주요국의 경제 회복으로 전년 대비 매출이 25.7% 증가했다. 아시아, 라틴아메리카 및 오세아니아(ALAO) 지역 매출도 경기 부양책에 힘입어 전년 대비 31% 성장했다.

은 견조한 콤팩트 장비 수요와 두산산업차량의 연간 실적 반영 영향으로 올해 실적이 지난해보다 24.1% 성장할 것이라고 전망했다. 올해 목표 수치는 매출액 63억500만달러, 영업이익 5억6600만달러다.

한편, 두산밥캣은 2020년 결산기에 코로나19 상황으로 중단했던 배당을 1년 만에 재개한다. 두산밥캣은 같은 날 이사회를 열고 보통주 1주당 1200원의 현금배당을 실시하기로 결의했다. 시가배당률은 2.98%, 배당총액은 1203억원이다.

