구현모號 KT, 작년 별도 영업익 1조…케이뱅크도 흑전

무선 5G 가입자 640만명 육박

자회사 케이뱅크·밀리의서재 등 IPO 추진

[아시아경제 차민영 기자] 구현모 대표가 이끄는 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 575,721 전일가 31,950 2022.02.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감" close 가 7년 연속 연결 기준 영업이익 1조, 5년 만에 별도 기준 영업이익 1조를 동시에 달성했다. 5G 서비스 가입자 수가 640만명에 육박한 데다 디지털 플랫폼 기업(DIGICO) 전환 노력이 수익성 개선으로 이어졌다. 인터넷전문은행 케이뱅크도 연 기준 흑자 전환에 성공하며 부담을 덜어줬다.

별도 기준 영업익 1조 조기 달성

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 575,721 전일가 31,950 2022.02.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감" close 는 연결 기준 2021년 영업이익이 1조6718억원으로 41.2% 증가했다고 9일 밝혔다. 같은 기간 매출은 24조8980억원으로 전년 대비 4.1% 늘었다.

본사 성과가 두드러졌다. 기존 통신 사업과 디지코 사업 성장으로 별도 매출과 영업이익도 각각 18조3874억원, 1조682억원으로 전년 대비 각각 2.8%와 21.6% 성장했다. 이에 따라 2022년 목표였던 별도 영업익 1조원도 조기 달성하게 됐다. 이 중 서비스 매출은 전년 대비 2.8% 증가한 15조5041억원에 달한다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 575,721 전일가 31,950 2022.02.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감" close 는 이번 실적 발표부터 매출 분류 체계를 ▲유·무선 사업(Telco B2C) ▲B2B 고객 대상 통신사업(Telco B2B) ▲B2C 플랫폼 사업(DIGICO B2C) ▲B2B 플랫폼 사업(DIGICO B2B)으로 변경했다. 디지코 성과를 효율적으로 알리기 위해서다.

기존 유·무선 사업(Telco B2C) 중 무선은 5G 가입자 638만명을 돌파했다. 전체 핸드셋 가입자의 45% 비중을 차지한다. 넷플릭스와 디즈니플러스(+) 등 구독형 연계 서비스 확대에 따른 질적 성장으로 매출이 전년 대비 2.4% 늘었다. 유선전화 매출은 전년 대비 3.9% 감소했으며, 초고속인터넷 매출은 전년 대비 2.2% 상승했다.

B2C 플랫폼 사업(DIGICO B2C)은 미디어 사업과 인증·결제 등 모바일 플랫폼 확장으로 전년 대비 매출 5.8% 성장을 기록했다. 미디어 사업은 IPTV가 꾸준한 가입자 성장을 바탕으로 유료방송 플랫폼 1위 사업자 자리를 굳건히 지키며 전년 대비 6.1% 매출 성장을 견인했다.

B2B 고객 대상 통신사업(Telco B2B)은 데이터 트래픽 증가와 전용회선 수요 증가로 전년 대비 매출 5.1%가 늘었다. 특히 인공지능(AI)과 결합된 기업전화, 기업형 메시징 RCS 서비스 고도화 등 디지털 전환(DX)으로 기업통화 매출이 전년 대비 8.6% 늘었다.

B2B 플랫폼 사업(DIGICO B2B) 중 클라우드·인터넷데이터센터(IDC)는 용산 IDC센터 본격 가동과 다른 사업자의 IDC를 설계?구축?운영을 해주는 DBO(Design?Build?Operate) 사업 호조로 전년 대비 매출이 16.6% 성장했다.

AI/New Biz 사업 중 AICC 사업은 기존 AI컨택센터에 이어 소상공인 대상 ‘AI통화비서’를 출시했다. AI로봇은 작년 서빙 로봇을 출시하며 시장에 본격적으로 진입해 다양한 업종으로 확산 중이다. ABC(AI·Big Data·Cloud) 기술 기반 로봇 라인업 추가와 생태계 조성을 통해 시장을 확장해 나갈 예정이다.

자회사 케이뱅크도 첫 흑자

자회사들도 힘을 보탰다. 인터넷전문은행 1호인 케이뱅크는 2021년 당기순이익 224억원을 기록하며 출범 4년 만에 첫 연간 흑자를 달성했다. 작년 말 기준 가입자 717만명, 수신금액 11조3200억원, 여신금액 7조900억원을 기록했다. 케이뱅크는 주관사 선정을 통해 기업공개(IPO)를 추진 중이다.

BC카드는 외국인 여행객 감소 및 소비 위축으로 2020년에는 매출이 감소했지만, 국내 소비개선에 따른 매입액 증가와 신사업 확대 노력을 바탕으로 전년 대비 매출이 5.7% 성장했다.

콘텐츠 그룹사 매출은 커머스 디지털 광고사업 확대와 밀리의 서재, 미디어 지니 등 인수합병(M&A)에 힘입어 전년 대비 20.4% 성장했다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 575,721 전일가 31,950 2022.02.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감" close 그룹 미디어 콘텐츠 사업의 컨트롤타워로 출범한 스튜디오지니는 2022년 10편 이상의 제작 라인업을 확보하고, 이 중 글로벌 핵심 대작(텐트폴) 콘텐츠의 기획 및 개발을 통해 플랫폼 커버리지를 확대한다는 계획이다. 작년 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 575,721 전일가 31,950 2022.02.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감" close 그룹에 편입된 밀리의 서재는 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 575,721 전일가 31,950 2022.02.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감" close ·지니뮤직과 연계해 AI 오디오 플랫폼 사업을 확장할 예정으로 올해 IPO를 추진한다.

김영진 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 575,721 전일가 31,950 2022.02.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감" close 최고재무책임자(CFO) 재무실장은 “2021년은 고객 중심으로 기존 사업 만족도를 높이고 디지코로 전환을 가속하면서 B2B 사업 실적이 크게 성장하는 등 미래 기반을 만든 해”라며 “2022년은 기존 사업의 안정적 실적을 기반으로 디지털전환(DX)·플랫폼 신사업을 확대하겠다”고 말했다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 575,721 전일가 31,950 2022.02.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 KT, 러시아 최대 의료클리닉과 건강검진센터 구축 협력"KT 목표주가 4만4000원‥케이뱅크·밀리의 서재 IPO 기대감" close 는 올해도 전년보다 41.5% 증가한 주당 1910원의 현금배당을 결정했다. 배당금은 3월 정기주주총회 승인을 거쳐 확정된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr